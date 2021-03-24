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攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

▲▼國家攝影文化中心臺北館試營運，首檔展覽「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」。（圖／記者林育綾攝）

▲國家攝影文化中心臺北館試營運，首檔展覽「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」超過600幅臺灣早期珍稀影像首度曝光。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

攝影迷、歷史控不能錯過！「國家攝影文化中心」臺北館將於3月25日起至4月18日展開試營運，首檔同步展出3場展覽，其中「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」，來自19世紀最早記錄臺灣的攝影家和多位「佚名」的拍攝者，涵蓋超過600幅珍稀的早期臺灣影像，甚至還有「霧社事件寫真帖」。而許多照片如今更不能以閃光燈翻拍，以免破壞。

▲▼國家攝影文化中心臺北館試營運，首檔展覽「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」。（圖／記者林育綾攝）

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▲展覽中還收錄「霧社事件寫真帖」，操場、校長室等第一現場畫面都有。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」展場。（圖／國家攝影文化中心提供）

▲展場有許多照片十分珍稀，不能以閃光燈翻拍，以免破壞照片品質。（圖／國家攝影文化中心提供）

「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」，由臺北藝術大學教授林宏璋策展，以鏡子做為攝影的隱喻，從攝影技術史、殖民歷史的觀看關係、現代化進程等視角，探討20世紀中期以前的臺灣攝影史脈絡。

展覽中涵蓋超過600幅珍稀的早期臺灣影像，出生於英屬殖民地的聖朱利安．愛德華茲（St. Julian Hugh Edwards）、英籍的約翰．湯姆生（John Thomson），以及開業於香港的華人攝影師賴阿芳（Lai Afong）等，都是19世紀最初記錄下臺灣的攝影家。展覽中最早的臺灣影像，可以追溯至聖朱利安．愛德華茲所拍攝的一系列臺灣原住民的肖像（1869-1870）。

▲▼國家攝影文化中心臺北館試營運，首檔展覽「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家攝影文化中心臺北館試營運，首檔展覽「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家攝影文化中心臺北館試營運，首檔展覽「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」。（圖／記者林育綾攝）

此次展出的數本「寫真帖」中，隱含著多重的殖民與觀看角力關係，例如《臺灣和澎湖群島的回憶》在甲午戰爭後的1896年出版，佚名的拍攝者以旁觀者視角，如實呈現清領時期臺灣的傳統生活與社會樣貌；1914年（大正三年）發行的《臺灣寫真帖》，則記錄了臺灣各地的風土民俗。

▲▼國家攝影文化中心臺北館試營運，首檔展覽「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」。（圖／記者林育綾攝）

▲國家攝影文化中心臺北館試營運，首檔展覽「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」。（圖／記者林育綾攝）

日治時期臺灣人在各地開設的寫真館，如「二我寫真館」、「林寫真館」、「金淼寫真舘」等，則呈現另一種政權治理下的攝影視角。戰後臺灣的第一代攝影家，例如郎靜山、彭瑞麟、鄧南光、洪孔達、張才、李鳴鵰等，拍攝的時代地景及日常生活影像，萌發了具有自我意識的攝影觀察，攝影也逐漸成為一種「掌握社會脈動」及「具現創作意識」的載體。

▲▼國家攝影文化中心臺北館試營運，首檔展覽「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇」，涵蓋超過600幅珍稀的早期臺灣影像。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國家攝影文化中心臺北館試營運，首檔展覽「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」。（圖／記者林育綾攝）

而展覽也委託9組當代藝術家，包括陳敬寶、高俊宏、張乾琦、曹良賓、梁廷毓、陳飛豪、NIJ鬼島踏查日記、新加坡影像研究學者莊吳斌，以及菲律賓藝術家希林．施諾（Shireen Seno），以「藝術研究」計畫方式展出，轉譯或重新詮釋攝影資產，回應臺灣早期攝影史的脈絡，探究多元歷史書寫的可能。

除了「舉起鏡子迎上他的凝視」展覽，同步還有「塵與時：從宇宙到居所」，由現任紐約國際攝影中心展覽企劃總監大衛・卡帕尼（David Campany）策劃；另還有「跨・交・通」記錄臺北館文資修復歷史的常設展，都同時開放展出。

「舉起鏡子迎上他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）」
時間：2021年3月25日至4月18日（預展，採線上預約制）
2021年4月20至8月1日（正式展出）
週二至日10:00~18:00（週一休館）

地點：國家攝影文化中心臺北館301、302、303、305展覽室
地址：臺北市中正區忠孝西路一段70號）

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關鍵字：

國家攝影文化中心

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