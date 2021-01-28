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百年前防疫「消毒班」出勤老照片曝光！國家攝影文化中心官網亮相

▲▼國家攝影文化中心官網亮相！同步也推出4檔日治時期寫真帖線上展。（圖／國家攝影文化中心）

▲消毒班至大稻埕病患家中出勤進行噴藥消毒。1919，明膠銀鹽，9.8x14.1cm。（圖／國家攝影文化中心）

記者林育綾／台北報導

全國首座國家級攝影及影像藝術機構「國家攝影文化中心」即將啟動試營運，而官網於今（28）日搶先亮相，同步也推出4檔日治時期寫真帖線上展，其中有日治時期小學教師合照、百年前的防疫作法，像是「消毒班」到大稻埕病患家消毒等珍稀畫面。讓大家經由老照片及策展人詮釋，跨越時空，進入20世紀早期的臺灣時代場景。

▲▼國家攝影文化中心官網亮相！同步也推出4檔日治時期寫真帖線上展。（圖／國家攝影文化中心）

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▲國家攝影文化中心官網亮相！同步也推出4檔日治時期寫真帖線上展。（圖／國家攝影文化中心）

臺灣攝影最早可追朔至19世紀，至今已有150餘年歷史，文化部自2015年開始推動「國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫」，「國家攝影文化中心 臺北館」現委由國立臺灣美術館緊鑼密鼓的籌備中，在開館試營運前，官方網站優先上線，將國家攝影文化中心寶貴的典藏攝影資產先與大眾分享。

▲▼國家攝影文化中心官網亮相！同步也推出4檔日治時期寫真帖線上展。（圖／國家攝影文化中心）

▲日本全國小學教師參觀臺北市臺灣總督府前階梯合照。1930，明膠銀鹽。（圖／國家攝影文化中心）

首波推出的4檔日治時期寫真帖線上展，分別從「防疫實況紀錄」、「老師們的夏令營」、「師範學生的青春身影」、「日本時代的軍事活動與生活」4個面向，讓大家經由老照片及策展人的精采詮釋，進入20世紀早期的臺灣時代場景之中。

▲▼國家攝影文化中心官網亮相！同步也推出4檔日治時期寫真帖線上展。（圖／國家攝影文化中心）

▲照片中人物坐在路旁寫生，地點推測為臺北第二師範學校宿舍前方，今臺北市和平東路臥龍街口。1927-1930，明膠銀鹽，5.8x8.4cm。（圖／國家攝影文化中心）

國美館梁永斐館長表示，國家攝影文化中心近年來搶救了眾多珍貴的臺灣攝影資產，這些藏品蘊藏著豐富的歷史線索、文化記憶及生活故事，需要持續集結眾力來進行研究、整理及詮釋。如「寫真帖」是一種以實體照⽚黏製或印刷製成的相簿。

▲▼國家攝影文化中心官網亮相！同步也推出4檔日治時期寫真帖線上展。（圖／國家攝影文化中心）

▲▼國家攝影文化中心官網亮相！同步也推出4檔日治時期寫真帖線上展。（圖／國家攝影文化中心）

▲▼國家攝影文化中心官網亮相！同步也推出4檔日治時期寫真帖線上展。（圖／國家攝影文化中心）

國美館此次特別與沈佳姍、鄭麗玲、簡宏逸、曾令毅，4位不同領域的臺灣史研究學者合作，他們從國家攝影文化中心諸多的藏品中，選出8本日治時期的寫真帖，不僅投注心力來考據老照片的影像內容，更用一種「說故事」的方式，讓寫真帖照片化為生動的線上展覽，讓大家能透過影像窺見臺灣當時的社會型態及生活樣貌。

國家攝影中心官網：http://ncpi.ntmofa.gov.tw

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