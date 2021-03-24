勞動部推產業新尖兵計畫　雲嘉南區逾50班招生中

▲勞動部推動「產業新尖兵計畫」，提供青年符合未來產業的職訓課程，學費補助最高10萬元，青年參訓期間還加碼提供「學習獎勵金」，歡迎青年報名，學習專長提升就業技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部推動「產業新尖兵計畫」，提供青年符合未來產業的職訓課程，學費補助最高10萬元，青年參訓期間還加碼提供「學習獎勵金」，每人每月可領8000元，最高領9萬6000元，雲嘉南地區上半年將陸續開辦超過50班各類課程，歡迎青年報名，學習專長提升就業技能。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應疫情對青年就業造成的衝擊，勞動部推出「產業新尖兵計畫」，課程規劃以政府推動的重點產業為主，包含數位資訊、綠能科技、工業機械、電子電機與國際行銷企劃等時下最夯的五大領域課程，希望幫青年強化專業技能，協助縮短尋職準備期，順利接軌職場。

劉邦棟強調，產業新尖兵計畫對象為15至29歲待業青年，只要參加計畫訓練課程，將全額補助訓練費用，上限10萬元，另參訓期間每月還有8000元的學習獎勵金可領，最高領12個月，共9萬6000元獎勵金。

目前雲嘉南地區推出一系列該計畫課程，包括「AI、Robot、 FinTech產業技術培訓班」、「無人機組裝及飛行技能班」、「跨域JAVA軟體班」、「XR互動多媒體數位內容開發班」等超過50班，現都陸續開課中。

21歲高職就讀汽車相關科系的蔡皓丞，發覺電動車與能源科技為現今趨勢，去年退伍後他選擇先投入職訓確立就業方向，參加產業新尖兵「能源及減碳技術與應用班」，課程結訓後決定繼續深造，並以報考「能源管理師」證照為目標，他認為產業新尖兵計畫可讓沒有經濟基礎的年輕人在短期內充電提升職能，為未來就業做好準備。

雲嘉南分署提醒，欲參加計畫課程的青年朋友，可上台灣就業通「產業新尖兵計畫網」查詢與報名，另也歡迎大專院校與工商業團體等辦訓單位申請開辦計畫課程，詳情可洽雲嘉南分署訓練推廣科（06）6985945轉1415。

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