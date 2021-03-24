第二波來了！2款櫻桃小丸子春天系列醫療口罩　3／26開賣不限購買數量

▲「櫻桃小丸子」醫療口罩再推出第二波春天系列，預計將再掀起一波搶購熱潮。（圖／PChome 24購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

口罩搶購熱潮再起，除了有引起話題熱議的哈利波特20週年紀念口罩，接下來還有櫻桃小丸子口罩第二波要上架，兩款春天系列「櫻桃小丸子&小玉」「櫻桃小丸子&同學」口罩，陪大人小孩一起度過快樂的兒童節，預計3/26上午10點在電商平台預購開賣。

上一波櫻桃小丸子新年口罩一開賣後，吸引粉絲搶入手，瞄準經典卡通商機，CAiRE艾可兒再推出全新的「櫻桃小丸子」春天系列醫療口罩，分別有「櫻桃小丸子&小玉款」及「櫻桃小丸子&同學款」兩款可選擇，以春天櫻花與友情為主題，搭配著純白色日系設計，印上小丸子與好友小玉、花輪、濱崎、丸尾等Q版頭像，讓人一戴上口罩，就把這些可愛角色帶著走。

▲「櫻桃小丸子&小玉款」春天系列醫療口罩，俏皮的櫻桃小丸子與好友小玉分別穿上典雅的和服裝扮，兩人Q版頭像交錯呈現、且粉色與天藍色相間，散發可愛的少女氣息。（圖／PChome 24購物提供）

▲「櫻桃小丸子&同學款」春天系列醫療口罩，以小丸子與小玉、花輪、濱崎、丸尾等好友為主題，再結合粉、黃、紫、藍等馬卡龍色調、搭配純白底色，更顯清新風格。（圖／PChome 24購物提供）

兩款口罩皆有成人、兒童、幼幼3種尺寸，單盒12片198元、指定3盒組合價594元，PChome 24h購物將於3/26早上10點準時開放限量預購，但沒有限制購買數量，小丸子粉絲可好好把握開賣時間。

Pinkoi首度攜手台灣新星人氣插畫品牌noii noii及右手超人，與涔宇科技共同聯名推出兩款獨家手繪口罩。「noii noii病毒不罩訪印花口罩」以亮橘線條搭配noii noii獨特畫風，勾勒出小松鼠、蝴蝶、兔子等可愛圖樣，帶來具溫度的療癒感。

「右手超人狗狗雲」聯名口罩，搭上柔和的香檳大地棕色及寧靜黃色，帶來既可愛又不失質感的造型，作為日常穿搭不只能成為重點配件，特殊色系及圖案設計更帶來前所未有的安定力量。這兩款皆為30片盒裝，售價399元。

▲限定款noii noii病毒不罩訪印花口罩。（圖／Pinkoi提供）

▲限定款右手超人狗狗雲聯名口罩。（圖／Pinkoi提供）

防疫不鬆懈，東森購物ETmall持續推出各款MIT醫療口罩，並搭配面膜、護手霜、眼霜、保健食品等推出精選保養口罩組合，祭出限時1折起。