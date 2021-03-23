超商限定！療癒白爛貓、史努比口罩來了　還有Kitty款明天開賣

▲7-11全新口罩預購有超療癒的白爛貓。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉真的要收！超商又有最新卡通口罩了，這次是超療癒的白爛貓、史努比、Hello Kitty系列，，口罩上印了滿版可愛肖像，且大人、小孩款通通有，不管是想跟孩子戴親子口罩或是想要自己收藏都沒問題，3月24日上午11時起正式開賣。

▲▼同步還有Kitty、史努比系列口罩。



7-11最新預購口罩來了，其中，絕對要收的就是白爛貓「今日是恐龍系列」彩色防護口罩，一盒就有黑、白2款，口罩印了滿滿穿著恐龍裝的白爛貓，可愛爆表，還附贈同系列口罩暫存夾，欠收到不行，另外，還有Hello Kitty系列防護口罩，同樣一盒就能擁有粉、紫2種顏色，滿版Kitty大頭及愛心圖騰，讓人少女心大噴，且大人、小孩尺寸都有，最後是史努比系列有黃、藍2款，也分成2種大小販售，每包裝同時含有2顏色，絕對要來個親子款。

以上口罩3月24日上午11時起正式開放，需要使用OPEN POINT APP中的「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，數量有限，售完為止。

▲▼普潔近日也推貓貓系列口罩。（圖／業者提供）



另，近日普潔醫用口罩也找來人氣插畫家superB studio推出4款聯名口罩，口罩上印了滿版貓咪十分療癒，尤其是這款「阿喵理髮廳」，每隻貓咪的頭髮造型全都不一樣，可愛破表，另外還有「貓山貓海」、「貓出沒」等都能看見滿滿的喵星人，貓奴絕對要收。

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