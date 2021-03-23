哈利波特口罩不到2分鐘賣光　搶到火速上架網拍轉賣一盒2千元起跳

▲哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，才剛在電商平台上架販售，有人搶到後立刻拿去拍賣賺一筆。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

中衛限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，昨（3/22）起在電商平台上架販售後，掀起大批粉絲搶購熱潮，率先開賣的博客來不到2分鐘就全數賣光，不過有人入手後隨即轉手賣出，打算趁機賺一筆，原本一盒30片售價600元，拍賣開價卻是2,000元起跳，價格貴得離譜，卻還是有買家願意買單。

這次中衛與華納兄弟攜手推出哈利波特20周年紀念口罩，從外盒包裝到口罩細節設計，精美的讓人想收藏起來，根本捨不得戴，這款口罩推出後，也引起大批鐵粉興奮熱議，準備搶一波。

只是「哈利波特入學通知款」為限量販售，而限量總是殘酷的，當不少鐵粉哀號「沒搶到」時，有人搶到手後卻是火速在Yahoo！奇摩拍賣平台上架轉賣，除了有拆開分2片裝賣289元，最多的是整盒完整販賣，定價最高來到2,600元，價格至少是原價4倍起跳，其他賣家開出的直購價也不便宜，2100元、2588元都有人下訂單購買之外，其中一盒賣2499元更是售出7件。

▲分裝賣、整盒賣都有。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

不過以Yahoo！奇摩拍賣平台來說，因為有禁止銷售任何醫療器材規定，儘管賣家特意在商品名打上「非醫療用」或「防塵口罩」來規避，平台發現後立刻下架處理，目前到站上搜尋，已找不到相關商品。

事實上，對於博客來首賣沒搶到的人，不用急著到拍賣找，其他平台包括PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物，將同步於3/24中午12點準時開賣，Yahoo奇摩購物中心也在當天開始販售，實際開賣時間依供應商進貨上架而定，粉絲們可以把握機會，不過需留意購買限制，每人限購1盒。