麟洛前鄉長蔡志和貪400萬判囚8年　未報到入監疑潛逃出境

▲屏東麟洛鄉鄉長蔡志和收賄未報到遭通緝。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

前民進黨屏東縣麟洛鄉鄉長蔡志和，於擔任鄉公所祕書與鄉長任內，利用發包鄉內國小學童安全通學步道工程，收賄400萬元，被判刑8年定讞，屏東地檢署通知他入監服刑，卻未到案，將發布通緝。

屏東地檢署表示，蔡涉及鄉長任內工程弊案，最高法院於今年1月6日駁回定讞，並限制出境。而他因另涉一起重訴案目前還在審理，每星期二 、四必須向轄區的分駐所報到，先前也都依規定如期辦理報到。檢方為執行定讞部分，通知他2月17日到案，他卻搞人間蒸發，檢方將等程序完成，發佈通緝。

根據判決，麟洛鄉公所前後任鄉長李新煌及蔡志和，於2013年底至2016年9月間，涉及8項道路類工程採購案，收受承包商得標工程款5％至15％賄款，合計金額有數百萬元。

其中在李新煌擔任鄉長任內，蔡志和便經手向廠商收賄，其中黃姓廠商到蔡的住處交付標案得標金額15％、共233萬元的賄款；李任期屆滿，蔡接棒當選，收賄手段仍沿襲以往，有時在住處收款，有時則由對方將賄款丟入車內。法院判處李新煌7年有期徒刑、蔡志和8年，2人也遭民進黨開除黨籍。而李於2021年初已發監執行。

▲屏東地檢署外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）



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