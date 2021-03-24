美議員提案台灣納「北約+」　林俊憲：對抗中國的新冷戰來臨

▲林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

美國賓州共和黨籍聯邦眾議員裴利日前提出法案，要求行政當局把台灣視為「北約+」成員，以加強美台防務合作。對此，民進黨立委林俊憲認為，等同正式宣告中國是自由世界的頭號敵手，也象徵自由世界對抗中國的新冷戰來臨。

眾議院外交委員會成員裴利（Scott Perry）19日提出「台灣+法案」，目的是要美國把台灣視同「北約+」成員，在軍售上享有和成員國同等的待遇。目前「北約+」成員國包括日本、澳洲、韓國、以色列和紐西蘭。

林俊憲24日在臉書表示，美國的軍事合作部署中，最為重要的夥伴就是北約成員國，包括英、法、德、加拿大這些傳統盟邦，再來則是「主要非北約盟友」，台灣在2003年也被納入其中，而「北約+」就是將原先非北約成員的重要盟友地位提昇，當做美國最核心的夥伴看待。

林俊憲指出，這個法案如果成真，不僅軍事上的意義重大，外交上表態更是一大看點，北約成立的緣由，就是為了對抗20世紀美國最大的對手蘇聯，但最近幾年，美國的主要前線已經不再是歐洲，而是意圖改變國際秩序的中國，以及做為圍堵中國第一線的印太地區。

林俊憲提到，當年為了圍堵共產勢力成立北約，宣告冷戰正式開始，而如今的「北約+」重點都在印太紐澳地區，也等同是在宣告自由世界的新對手就是中國，若將台灣納入「北約+」，再加上日韓兩國，第一島鏈的包圍網就不再有缺口，如同北約象徵冷戰，「北約+」的成形，也象徵自由世界對抗中國的新冷戰來臨。