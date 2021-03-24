　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美議員提案台灣納「北約+」　林俊憲：對抗中國的新冷戰來臨

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國賓州共和黨籍聯邦眾議員裴利日前提出法案，要求行政當局把台灣視為「北約+」成員，以加強美台防務合作。對此，民進黨立委林俊憲認為，等同正式宣告中國是自由世界的頭號敵手，也象徵自由世界對抗中國的新冷戰來臨。

眾議院外交委員會成員裴利（Scott Perry）19日提出「台灣+法案」，目的是要美國把台灣視同「北約+」成員，在軍售上享有和成員國同等的待遇。目前「北約+」成員國包括日本、澳洲、韓國、以色列和紐西蘭。

林俊憲24日在臉書表示，美國的軍事合作部署中，最為重要的夥伴就是北約成員國，包括英、法、德、加拿大這些傳統盟邦，再來則是「主要非北約盟友」，台灣在2003年也被納入其中，而「北約+」就是將原先非北約成員的重要盟友地位提昇，當做美國最核心的夥伴看待。

林俊憲指出，這個法案如果成真，不僅軍事上的意義重大，外交上表態更是一大看點，北約成立的緣由，就是為了對抗20世紀美國最大的對手蘇聯，但最近幾年，美國的主要前線已經不再是歐洲，而是意圖改變國際秩序的中國，以及做為圍堵中國第一線的印太地區。

林俊憲提到，當年為了圍堵共產勢力成立北約，宣告冷戰正式開始，而如今的「北約+」重點都在印太紐澳地區，也等同是在宣告自由世界的新對手就是中國，若將台灣納入「北約+」，再加上日韓兩國，第一島鏈的包圍網就不再有缺口，如同北約象徵冷戰，「北約+」的成形，也象徵自由世界對抗中國的新冷戰來臨。

ET快訊
被老婆趕出房「2兒睡沙發同進退」 　他組隊嗆：不向惡勢力低頭
石油卡在蘇伊士運河！長榮貨輪卡住「油價恐飆漲」
快訊／首例！千萬發票沒人領　店家竟複製發票爽A慘遭搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院通過疫苗採購調閱小組　政院：不可能黑箱作業

文化局活動驚見「賣盜版鬼滅、迪士尼」　王鴻薇批：北市府丟臉！

美議員提案台灣納「北約+」　林俊憲：對抗中國的新冷戰來臨

樂天女孩扛鄭文燦　鄭運鵬曝「老婆軍令」：你不准被抬喔

美國「仇恨亞裔」升溫　李彥秀：我開車常被比中指...有點委屈

快訊／民眾黨公布5位地方黨部主委　張仲翹暫代台中市

蘇巧慧轟「稱替人民守荷包卻荒廢議事」：國民黨才是薪水小偷！

樂天女孩扛鄭文燦　「11號」陳伊表情猙獰：市長好重...要減肥啦

立院成立「疫苗採購調閱小組」　江啟臣：確保人民血汗錢合理運用

馬英九籲勿拒中國疫苗惹議　林濁水Cue他「帶隊打個示範」

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

立院通過疫苗採購調閱小組　政院：不可能黑箱作業

文化局活動驚見「賣盜版鬼滅、迪士尼」　王鴻薇批：北市府丟臉！

美議員提案台灣納「北約+」　林俊憲：對抗中國的新冷戰來臨

樂天女孩扛鄭文燦　鄭運鵬曝「老婆軍令」：你不准被抬喔

美國「仇恨亞裔」升溫　李彥秀：我開車常被比中指...有點委屈

快訊／民眾黨公布5位地方黨部主委　張仲翹暫代台中市

蘇巧慧轟「稱替人民守荷包卻荒廢議事」：國民黨才是薪水小偷！

樂天女孩扛鄭文燦　「11號」陳伊表情猙獰：市長好重...要減肥啦

立院成立「疫苗採購調閱小組」　江啟臣：確保人民血汗錢合理運用

馬英九籲勿拒中國疫苗惹議　林濁水Cue他「帶隊打個示範」

NFL不打改練田徑　美國古德溫大雨中訓練拼達奧運標

羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

3.5 秒加速破百！英倫硬頂跑車「F1特別版」547萬開上路

GU彩妝終於來了！日妞狂推眼影盤、口紅色號公開　390元起包色不心疼

六信高中餐飲創意課程　傳統創新又文青

行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

把情敵做成人彘...千古第一后死了200年還被啪啪？史料令人超吃驚

桃園球場雨勢不斷　獅猿之戰延期

奇葩牧師宣稱「聞屁發大財」！　信眾爽被坐臉壓地上

快訊／水情拉警報「台中、苗栗供五停二」　王美花：未來二周水情仍偏少

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

快訊／高虹安爆大陸禁止台灣鳳梨酥進口...理由竟是豬油可能含萊劑

許淑華轟國民黨「疫苗調閱」扯台灣後腿

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

陳建仁：台灣盼6月前大規模接種疫苗

F5E失事折損3飛官　孫大千：他們因政客無能和官僚怠惰而犧牲

飛官頻因彈射椅殉職怪在野？　徐巧芯：有什麼民進黨無法表決通過

蘇貞昌被質疑「打假針」　媒體人曝真相

黃敏惠兒幫認了：我媽用人不當該道歉檢討

疫苗買貴反悔來不及　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

王世堅點出空軍3大問題

傳蔡英文參加大港開唱　高雄藍營開轟

蔡英文擬當大港開唱神秘嘉賓　國民黨團酸：總統怎麼有心情跑趴？

更多熱門

相關新聞

陸外交智庫：東升西降是未來趨勢

陸外交智庫：東升西降是未來趨勢

對於中共總書記習近平日前在全國兩會上說，「中國已經可以平視這個世界了」，大陸外交智庫、中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤24日在北京進一步表示，東升西降是未來發展趨勢。他還說，西方或是美國的優勢地位不像以前，其他力量正在發展與崛起。

外交部：感謝美議員提案將台灣納入「北約＋」

外交部：感謝美議員提案將台灣納入「北約＋」

美議員提案　將台灣納「北約+」

美議員提案　將台灣納「北約+」

林俊憲批「農林22條」愚蠢且惡毒

林俊憲批「農林22條」愚蠢且惡毒

林俊憲：連勝文的困境是「沒走出自己的路」

林俊憲：連勝文的困境是「沒走出自己的路」

關鍵字：

北約+林俊憲新冷戰

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面