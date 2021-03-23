　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美議員提案將台灣納入「北約＋」　外交部：展現高度重視我方安全

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦眾議員佩里（Scott Perry）美東時間19日提出一項法案，要求美國行政部門將台灣認定為「北約+」（NATO Plus）成員之一，在軍售上享有和成員國，包括日本、以色列等一樣的待遇。對此，外交部發言人歐江安表示，感謝美國國會議員持續採取各項具體行動，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視。

根據《美國之音》報導，佩里當天在亞太小處委員會上表明將提出「台灣升級法案」（Taiwan PLUS Act），其目的是要美國將台灣視為「北約+」的成員之一，在軍售上享有和該組織中的國家同等的待遇。目前「北約+」成員有日本、南韓、以色列、紐西蘭跟澳大利亞。

佩里提辦公室事後提供《美國之音》的法案內容，則寫道，2020年台灣是美國最大對外軍售對象，而2020年《台灣保證法》、2021年《國防授權法》都有相關條文要求美國提供台灣足夠防衛能力；此外，在美中經濟暨安全檢討委員會2019年的報告中，更建議美國國會將對台灣的軍售待遇提高到與美國盟友一樣的級別，並且建議美國國會廢除任何關於事前通知國會的規定。

法案規定，台灣應被認定為一個「北約+」成員，且在法案生效後的5年期間，台灣在相關法律規定上應「被視同有如一個國家」，以便法條的適用和執行。

對此，歐江安23日表示，該法授權在法案生效日起5年內，給予台灣比照在《武器出口管制法》（Arms Export Control Act）下，賦予北約成員國以及「NATO+5」（指日本、南韓、以色列、紐西蘭及澳大利亞）的軍售待遇。

「外交部感謝美國國會議員持續採取各項具體行動，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視。」歐江安表示，美國拜登政府上任後，已多次重申遵守《台灣關係法》與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

「外交部將持續關注法案後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，深化台美安全合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。」

ET快訊
最美空姐夜店熱舞「胸罩掉落」　上空晃整晚：好涼
快訊／大樂透1.38億一注獨得　獎落這縣市
砸65萬「越南老婆逃婚」！台男PO照懸賞　網一看懂了：難怪逃
她肚子脹！醫一劃…炸出「5KG食人花肉彈」纏滿血管　化驗結果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅點出空軍3大問題　籲趕緊全面檢查維修F-5E

美議員提案將台灣納入「北約＋」　外交部：展現高度重視我方安全

國民黨批動用側翼轉移焦點　民進黨：一起為空軍打氣很難？

影／朱立倫選黨魁將明朗？鍾小平曝：這「4人」勸進他

陳時中稱「疫苗買貴反悔來不及」　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

F-5E意外歸咎在野凍結國防預算　國民黨：民進黨低估人民智商

杜絕實價登錄造假　內政部：最重可處100萬罰鍰

汰換F-5舊型彈射椅慢半拍　林郁方：飛行員生命比不上鳳梨？

蘇貞昌帶頭接種疫苗是「打假針」？　媒體人曝真相：怎麼可能

疫苗有重要機密？　楊志良不解怒批蔡英文無能

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

已經太近！獨眼巨人快爬出螢幕 超逼真關鍵全靠「裸視3D」技術

王世堅點出空軍3大問題　籲趕緊全面檢查維修F-5E

美議員提案將台灣納入「北約＋」　外交部：展現高度重視我方安全

國民黨批動用側翼轉移焦點　民進黨：一起為空軍打氣很難？

影／朱立倫選黨魁將明朗？鍾小平曝：這「4人」勸進他

陳時中稱「疫苗買貴反悔來不及」　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

F-5E意外歸咎在野凍結國防預算　國民黨：民進黨低估人民智商

杜絕實價登錄造假　內政部：最重可處100萬罰鍰

汰換F-5舊型彈射椅慢半拍　林郁方：飛行員生命比不上鳳梨？

蘇貞昌帶頭接種疫苗是「打假針」？　媒體人曝真相：怎麼可能

疫苗有重要機密？　楊志良不解怒批蔡英文無能

統神罵隊友菜雞、垃圾…嘴砲完秒GG！　慘遭日本官方「永久停權」

詹惟中被爆「退養浪貓」！　養3年嫌不親人、抓壞家具…回應了

徐若熙休4天28日再先發　葉君璋：都在控制之內

不在意外界關注　徐若熙對樂天放膽丟：只是一場比賽

蔡黃汝無預警曝驚喜　粉絲樂翻...群組瘋狂洗版

《創造營》利路修厭世爆紅！　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我

于美人考上政大研究所榜首！　淚認受羅霈穎去世啟發：人生就是死路

快訊／大樂透1.38億一注獨得！獎落高雄　億萬富翁今晚誕生

普丁今天接種疫苗「全程不給拍」　發言人：總統不喜歡鏡頭下接種

郡大林道傳將遭原民接管　南投林管處駁斥：開放場域不容非法封路

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

政治熱門新聞

失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」！新婚妻回應了

蘇貞昌打疫苗！韓粉「3小時發2哏圖」臭罵

林飛帆空降選新竹市！　民進黨要角關鍵對話曝光

蘇貞昌打疫苗「沒拔黃色針套」？　查核中心：錯誤訊息

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

異次元入口封了！屋主自拆升降梯

貪官「一家六口」寄生！　嘉義市政府回應了

別再犧牲了！趙少康：超前部署無人機海戰術

飛行員承受13G力彈射瞬間易昏迷　「座艙罩」撞擊恐致命

三軍聯訓指揮官證實：岸邊尋獲空軍頭盔

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

照顧官兵卻顧成這樣！國防部長致歉曝「3關鍵」

國軍6年釀13起重大意外　飛機失事8筆

兩架F-5E擦撞原因曝光　調整隊形沒有聽到無線電呼叫

更多熱門

相關新聞

美議員要求台灣列「北約＋」享日韓待遇

美議員要求台灣列「北約＋」享日韓待遇

美國賓州共和黨議員裴利（Scott Perry）日前提出法案，要求美國行政部門將台灣視為「北約＋」（NATO Plus）成員，在軍售上享有和其他國家相同的待遇，加強台美國防合作。

美議員提案　將台灣納「北約+」

美議員提案　將台灣納「北約+」

若美保不住台　亦失全球龍頭地位

若美保不住台　亦失全球龍頭地位

毛毛商城美國進口希爾思乾糧快閃下殺

毛毛商城美國進口希爾思乾糧快閃下殺

中國用疫苗利誘與台斷交　巴拉圭批損害國家主權

中國用疫苗利誘與台斷交　巴拉圭批損害國家主權

關鍵字：

外交部美國台美關係北約+

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

台中25日下午2點起停水23hrs

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

有人在拍婚紗！阿金亂入變麻豆狗

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面