美議員提案將台灣納入「北約＋」　外交部：展現高度重視我方安全

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦眾議員佩里（Scott Perry）美東時間19日提出一項法案，要求美國行政部門將台灣認定為「北約+」（NATO Plus）成員之一，在軍售上享有和成員國，包括日本、以色列等一樣的待遇。對此，外交部發言人歐江安表示，感謝美國國會議員持續採取各項具體行動，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視。

根據《美國之音》報導，佩里當天在亞太小處委員會上表明將提出「台灣升級法案」（Taiwan PLUS Act），其目的是要美國將台灣視為「北約+」的成員之一，在軍售上享有和該組織中的國家同等的待遇。目前「北約+」成員有日本、南韓、以色列、紐西蘭跟澳大利亞。

佩里提辦公室事後提供《美國之音》的法案內容，則寫道，2020年台灣是美國最大對外軍售對象，而2020年《台灣保證法》、2021年《國防授權法》都有相關條文要求美國提供台灣足夠防衛能力；此外，在美中經濟暨安全檢討委員會2019年的報告中，更建議美國國會將對台灣的軍售待遇提高到與美國盟友一樣的級別，並且建議美國國會廢除任何關於事前通知國會的規定。

法案規定，台灣應被認定為一個「北約+」成員，且在法案生效後的5年期間，台灣在相關法律規定上應「被視同有如一個國家」，以便法條的適用和執行。

對此，歐江安23日表示，該法授權在法案生效日起5年內，給予台灣比照在《武器出口管制法》（Arms Export Control Act）下，賦予北約成員國以及「NATO+5」（指日本、南韓、以色列、紐西蘭及澳大利亞）的軍售待遇。

「外交部感謝美國國會議員持續採取各項具體行動，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視。」歐江安表示，美國拜登政府上任後，已多次重申遵守《台灣關係法》與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

「外交部將持續關注法案後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，深化台美安全合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。」