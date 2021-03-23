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牙醫「被吹哨」看診多打幾個字撈400萬　13顧客帳上「病況嚴重」

▲桃園市黃姓牙醫遭檢舉，從2018年間至2019年6月間，並未為王姓等十餘名病患進行牙周病統合治療等療程，卻向健保屬詐領約400萬元健保費挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃姓牙醫遭檢舉從2018年間至2019年6月間，並未為王姓等13名病患進行牙周病統合治療等療程，卻向健保署詐領約400萬元健保費。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓牙醫為患者治療期間，明明並未幫患者進行牙周病相關療程，卻偽造不實就醫療程向健保署詐領400萬5086點數，換成現金約400萬餘元，黃姓牙醫事後遭檢舉，桃檢偵訊時，黃坦承犯行，證人也指證並未接受相關牙周病療程之紀錄，黃事後繳回全數詐領健保費用，檢方考量王涉犯詐欺與偽造文書等罪嫌，念其年紀尚輕且自白犯罪且深表悔悟，考量其所生危害非鉅，認以緩起訴為適當，緩起訴處分確定1年內需向公庫支付50萬元。

檢警調查，31歲的黃姓牙醫在中壢區開設牙醫診所，也是診所實際負責人，據指出，黃從2018年3月至2019年6月間，在幫王姓等13名患者治療時，明明並未幫患者以逐顆檢測牙齒囊袋深度、全口齒齦下刮除多顆及牙菌斑檢查等牙周病統合治療療程，竟偽造不實就醫紀錄向健保署詐領400萬5086點，再以核算健保費達400萬5086元，健保署事後接獲檢舉涉嫌詐領健保費，向桃園檢方提告才揭開詐領健保費行為。

桃檢偵訊時，黃姓牙醫坦承全部犯行不諱，檢方則傳喚13名病患查詢，均表明這段期間到牙醫診所並未施做牙周病等相關療程；檢方考量，黃涉犯詐欺與偽造文書罪嫌，惟審酌黃是執業醫師沒有前科紀錄，且犯後自白犯罪、深表悔悟，已向健保署繳回詐領的健保費，考量其行為所生危害非鉅，偵結予緩起訴處分，緩起訴處分確定1年內需向公庫支付50萬元。

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