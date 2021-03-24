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全額補助考證照！　臉書攜手北科大等20校推「數位人才培育計畫」

▲▼Facebook大學數位人才培育計畫，攜手台灣經貿網與北科大等20所大學3/24正式啟動，透過產學合作促進產業數位轉型逛創新數位台灣。啟動儀式由Facebook台灣及香港總經理余怡慧、行政院副院長沈榮津、外貿協會副秘書長李惠玲、北科大校長王錫福及無店面零售商業同業公會榮譽理事長廖尚文共同啟動。（圖／記者湯興漢攝）

▲Facebook大學數位人才培育計畫，攜手台灣經貿網與北科大等20所大學今日正式啟動。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

為推動數位經濟產業發展，台北科技大學與19所技專校院，攜手Facebook、外貿協會、無店面公會合作辦理「Facebook大學數位人才培育計畫」，今（24日）進行啟動儀式，提供線上及實體的數位行銷課程，同時將媒合數位行銷相關企業的實習機會。

行政院副院長沈榮津今日也參與活動現場，他提到，很高興看到Facebook為台灣數位轉型超前部署，聯合經濟部指導之外貿協會、教育部與各學校、及無店面公會的資源及力量，精準對接產業需求，縮短產學落差，為台灣中小企業培育擁有即戰力的數位人才，在數位經濟浪潮下，優化企業競爭力，帶領台灣在世界舞台發光發熱。

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▲▼Facebook大學數位人才培育計畫，攜手台灣經貿網與北科大等20所大學3/24正式啟動，透過產學合作促進產業數位轉型逛創新數位台灣。啟動儀式由Facebook台灣及香港總經理余怡慧、行政院副院長沈榮津、外貿協會副秘書長李惠玲、北科大校長王錫福及無店面零售商業同業公會榮譽理事長廖尚文共同啟動。（圖／記者湯興漢攝）

▲北科大校長王錫福。（圖／記者湯興漢攝）

北科大校長王錫福表示，數位經濟帶動產業朝跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等趨勢發展，這是台灣下世代產業成長的核心；北科大與Facebook合作設計適合大學生的課程，將透過「教育部促進產學連結合作育才平台」推廣到各大專校院相關專長領域的教師，指導學生運用Facebook及其他線上教學資源。

王錫福指出，北科大這學期已開設「電商人才培育證照講座」課程，共202位同學修課，由北科大教授和Facebook講師合作親授，並開放各校參與計畫的教師旁聽觀摩。老師們亦會鼓勵學生取得電子商務分析師及Facebook Blueprint認證，為前進全球企業培養關鍵能力，成為產業的數位行銷人才。

▲▼Facebook大學數位人才培育計畫，攜手台灣經貿網與北科大等20所大學3/24正式啟動，透過產學合作促進產業數位轉型逛創新數位台灣。啟動儀式由Facebook台灣及香港總經理余怡慧、行政院副院長沈榮津、外貿協會副秘書長李惠玲、北科大校長王錫福及無店面零售商業同業公會榮譽理事長廖尚文共同啟動。（圖／記者湯興漢攝）

▲Facebook大學數位人才培育計畫，攜手台灣經貿網與北科大等20所大學今日正式啟動。（圖／記者湯興漢攝）

北科大說，「電商人才培育證照講座」課程表現優異同學，有機會獲得Facebook全額補助，取得國際數位行銷產業廣受認可的Facebook Blueprint證照。取得證照的學生將由無店面公會媒合，取得前往無店面公會會員廠商實習機會，共同提高學生畢業後的職場競爭力。

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