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「改裝機車」遭酸臉書互嗆輸贏　台南10煞噴辣椒水+砸車送辦

▲台南市警四分局偵辦暴力毆鬥案，緝獲龔姓男子等10嫌到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局偵辦暴力毆鬥案，緝獲龔姓男子等10嫌到案，起獲棍棒等作案工具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

楊、龔兩派人馬因臉書互嗆糾眾安平觀夕平台附近談判，龔男糾10人先下手為強，持辣椒水噴射對方並持球棒砸車，楊男等人受傷送醫，台南市警四分局據報成立專案小組，展開追緝行動，於24小時內將龔姓主嫌及相關成員等10人查緝到案，起獲作案棍棒等證物，全案依聚衆鬥毆、傷害、毀損等罪嫌送辦。

▲台南市警四分局偵辦暴力毆鬥案，緝獲龔姓男子等10嫌到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局指出，因楊姓與與龔姓二位男子雖互不認識，因楊男在網路臉書上酸龔男機車改裝像計程車，引發龔男不滿而相互網路嗆聲，邀約雙方人馬於21日凌晨2時左右，在台南安平觀夕平台附近談判，然楊姓被害人一行6人先到場，而另一方龔姓男子一行10人隨後趕到現場，但龔男等人下車後，就持辣椒水噴射楊男等人對方並持球棒砸車，楊姓被害人還來不及還手，一行人皮膚因遭辣椒水噴灑而紅腫疼痛不已就醫，隨即向110報案。

▲台南市警四分局偵辦暴力毆鬥案，緝獲龔姓男子等10嫌到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局接獲報案後，馬上受理並與被害人了解狀況後，由四分局偵查隊籌組專案小組立即分工前往追查，於24時內將龔姓主嫌及相關成員等10人查緝到案，並查扣棍棒等證物。

▲台南市警四分局偵辦暴力毆鬥案，緝獲龔姓男子等10嫌到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警方調查本案系年輕人在網路互嗆衝突，雙方網路言語交鋒，加上年輕旺盛互邀好友助陣，而發生這起衝突案件，且在警方調查過程中，一方助陣毆打之林姓男子還偏差的告知警方這是「情義相挺，見義勇為」行為，讓員警搖頭哭笑不得，偵查人員更訓斥勸戒林男等人，要注意本身言行行為，勿讓此偏差思維害人又害己，所幸案發經安平警立即啟動偵查嚇阻查緝未釀嚴重傷害事故發生。

▲台南市警四分局偵辦暴力毆鬥案，緝獲龔姓男子等10嫌到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長甘炎民表示，本案因青少年網路互嗆而發生言語衝突，進而呼朋引伴見面較勁，此行為是相當不可取且危險，呼籲民眾勿因口角而隨意嗆聲衝突，不僅容易發生嚴重受傷事件，更因應法律聚眾鬥毆法律已修正為公訴罪，勿隨意以身試法，將得不償失，正所謂「打贏送法院，打輸送醫院」，安平警方也期盼民眾多協助發現可疑人、事、物，如有發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，警方將展現決心與能力，檢肅不法犯罪，保護民眾安全，給市民安全及安心的生活環境。

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