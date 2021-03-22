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「小額匿名、大額溯源」　數位人民幣採「隱私分級」制

▲數位貨幣的隱私及匿名性是外界最關注的焦點之一。（圖／CFP）

▲數位貨幣的隱私及匿名性是外界最關注的焦點之一。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自2020年起試行數位人民幣（數字人民幣，下同），現階段採邀請制使用。隨著大城市陸續開放試用場景，數位人民幣未來的流通及隱私問題也逐漸引起外界關注。對此，大陸央行數字貨幣研究所所長穆長春表示，目前通行的第三方支付以得實名制開戶，無法滿足匿名需求，「數字人民幣則可在技術上實現小額匿名。」

▲數位貨幣的隱私及匿名性是外界最關注的焦點之一。（圖／CFP）

▲數位貨幣的隱私及匿名性是外界最關注的焦點之一。（圖／CFP）

《上海證券報》報導，對於數字人民幣的「可控匿名」特性，穆長春表示，可控匿名的第一層含義是匿名，就是要滿足合理的匿名支付和隱私保護的需求；第二層含義是可控，也就是在保護合理匿名需求的同時，同時保持對犯罪行為的打擊能力。

針對試行中的數字人民幣，外界普遍認為與目前已經普及的第三方支付系統「支付寶」及「微信支付」沒有太大的區別。事實上，數位人民幣為大陸法定貨幣，相較於目前與銀行賬戶體系綁定的支付工具，數字人民幣直接與銀行賬戶「鬆耦合」，可以在技術上實現小額匿名。

▲四川成都在農曆春節期間試辦數位人民幣領紅包消費活動。（圖／CFP）

▲四川成都在農曆春節期間試辦數位人民幣領紅包消費活動。（圖／CFP）

穆長春介紹，數字人民幣錢包採用分級分類的設計，其中強度最弱的錢包為匿名錢包，僅用手機號就可以開立，「這類錢包的餘額和每日交易限額也最低，只能滿足日常小額支付需求。」

至於數字人民幣如果匿名程度過高，也可能成為黃賭毒等非法交易的溫床。因此，數字人民幣採取「小額匿名、大額可溯」的設計，即使發生利用數字人民幣的電信詐騙，也能透過這類設計將錢追回。

此外，上海交通大學上海高級金融學院實踐教授胡捷提到，數字貨幣普及會替代一部分現金，但不會完全取代紙幣，尤其是老年人群體對於紙幣還有需求，在可預見的未來，數字貨幣、人民幣紙幣和硬幣將長期並存。」

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