點外送眼殘按「1顆水餃」收36元！　真相曝光網笑翻：這後勁有點強

▲原PO點水餃當晚餐，但沒想到只送來1顆。（圖／翻攝PTT）



網搜小組／邱茀濱報導

外送平台改變不少人的習慣。一名網友表示，他日前透過外送APP點了水餃當作晚餐，但領到餐點瞬間讓他看傻，仔細回去查看，才發現是自己眼殘只點到1顆要價36元的水餃。貼文讓不少鄉民笑翻表示，「哇一顆36元！財富自由真好XD」。

原PO在PTT上以「等了好久的晚餐」為題發文說，自己三餐習慣透過外送解決，最近在尋找家裡附近好吃的水餃，於是選了一間店點了「10顆韭菜水餃」，沒想到外送員卻只送來「1顆水餃」，讓他看傻。

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原PO打開外送APP一看，頓時驚覺這家店是以「顆」來計算的，直呼當時「一個眼殘，沒發現這家是算顆的。等了好久，終於吃到了這一顆水餃！」貼文讓不少網友笑瘋，留言說「一顆也能買..還外送XDD」、「老闆：驚不驚喜，意不意外」、「外送原沒傻眼？哈哈哈」、「好煩！我看到圖差點憋到內傷」、「一顆水餃36塊，這就是財富自由的味道」、「這後勁......微微的有點強」。

不過，也有網友說，「這包含25塊外送費吧，不過一顆11塊也是夠貴的了」、「可能是30外送費啊！我這的外送費最高59」、「一粒$6，外送$30？」。

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