畢業多年辦「同學會」！參加意願超低　眾揭現實面：沒必要去

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pickpik）

記者施怡妏／綜合報導

畢業之後，大家聚在一起的時間就變少，許多人會舉辦同學會，和當年一起玩樂打鬧的好友們聚一聚，一名網友表示，現在這個時代會去參加同學會的，都是在社會上有好成績的人，如果是為了三餐生計忙碌的人，就算聚會地點離家很近，當天也有空，也會用各種理由推託，「開同學會的意義是什麼？」

網友在PTT發文，同學會單純看的話，是跟老同學敘敘舊重溫舊夢，但是依照現在這個世代，會想辦同學會，參加同學會的人，「我不敢說百分之百，但是應該十之八九都是混得不錯的人」，如果是為了三餐四處奔波，哪怕當天有空，甚至是聚餐地點就在自家附近，也不會想要參加。

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▲許多人都認為，只是去炫耀而已。（圖／翻攝自PTT）

他認為，同學會根本不是在聯絡感情，「是用來比較彼此的成就，還有比誰的駐顏有術，比較凍齡技巧的聚會」，也好奇大家若收到通知，真的會去參加嗎？

對此，不少網友認為都是在炫耀居多，「炫耀阿，過的慘的人不會去吧」、「同意這篇，還有補一個去曬小孩的」、「炫耀啊，炫事業、炫房子、炫小孩、炫好婆」、「會連絡平時就會連絡，同學會都是在炫耀和拉生意用的」、「私底下熟的自己約出來聚餐就好，十年前不熟，十年後一樣不熟阿」。