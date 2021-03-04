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星宇「微旅行」首飛台東！一覽東海岸美景　爽聽家家天籟美聲

▲▼星宇航空微旅行2.0。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空微旅行2.0明日開賣。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空微旅行又來了！星宇航空表示，將首度前進東部市場，於4月3日與易遊網聯手推出「雙星假期 漫遊台東」微旅行2.0，結合天空及陸地兩種交通體驗，3月5日上午11點開賣，北東純飛行體驗價5500元，機加酒及特色行程與食宿，商務艙美人35999元起、經濟艙17999元起。

星宇航空4月3日台北-台東雙星假期JX8891航班，將於上午9:30自桃園機場起飛，沿台灣東岸飛往菲律賓上空，折返恆春後，向西飛越台南西港，最後沿著屏東海岸線飛往台東，於中午12：30抵達台東機場。

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▲▼星宇航空微旅行2.0。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空微旅行2.0首度前進東台灣。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空微旅行2.0。（圖／星宇航空提供）

台東-台北航班JX8892則於3日下午17:00自台東機場起飛，沿東岸飛行、至菲律賓折返，晚間20:00抵達桃園機場。旅客可盡享3小時的完整飛行體驗，享用機上美饌，跟著機長的即時導覽，從雲端飽覽台灣美麗的東海岸線及獨特地景。

「雙星假期 漫遊台東」微旅行2.0共推出5種旅遊產品供旅客選擇，旅客可於去、回程分別選擇搭乘星宇航空，享受精品級的服務，或是搭乘環島之星Hello Kitty繽紛環島列車，一次體驗全台兩大最吸睛的空陸交通。

除了精彩的飛行體驗，候機室活動特別與台東知名鹿野冰品品牌「春一枝」合作，旅客可搶先品嚐最新推出的夏雪芒果冰棒，還可獲得星宇航空獨家紀念禮品、環島之星Hello Kitty聯名週邊、易遊網專屬禮包及台東特色伴手禮，讓旅客滿載而歸。

▲▼星宇航空微旅行2.0。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空微旅行2.0將於4/3啟航。（圖／星宇航空提供）

為了歡迎遠道而來的旅客，易遊網將安排全艙等旅客參加大地餐桌晚宴。除了特別邀請台東知名無菜單私廚「王群翔」操刀，以在地食材打造中法合璧的餐食饗宴，同時安排在地人氣樂隊「台東回響樂團」與出身於台東的靈魂Diva「家家」現場演唱，讓所有旅客在自然、美食與音樂交織的夜晚徹底放鬆，盡情的享受在台東的慢活假期。

「雙星假期 漫遊台東」將於3月5日上午11:00，於ezTravel易遊網平台開賣，玉山卡友可於今（4）日上午11:00搶先預訂。

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