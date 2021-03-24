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飛官頻因彈射椅殉職怪在野？　徐巧芯：有什麼民進黨無法表決通過

▲▼ 飛官羅尚樺與父親。（圖／翻攝飛官羅尚樺父親臉書）

▲ 飛官羅尚樺與父親。（圖／翻攝飛官羅尚樺父親臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E疑擦撞釀1死1失蹤，而殉職的26歲中尉飛官羅尚樺因逃生時座椅彈射狀導致頭部外傷、顱內出血而亡，國民黨遭指控，在立法院凍結F16V預算，所以才沒有新機來台，也沒有彈射椅。

對此，北市議員徐巧芯今天在臉書反擊，民進黨執政超過5年再次甩鍋給國民黨，在立院多數的綠營，國民黨是能擋下什麼，有什麼是民進黨要的無法用表決通過？且「彈射椅」的更換計畫是國民黨立委陳以信提出來的。

徐巧芯表示，國民黨委員上個會期「凍結」預算原因（並非刪除），是因為原訂的交機期程有落差，原本2019年要交機24架，只來了11架；原本2020年預定交機27架，最後也只有19架。

至於國民黨遭質疑擋預算，徐巧芯說，專業的國防外交立委要求國防部對此進行說明方可解凍，並不是國民黨擋預算，是美方並未按期程交機。過往沒辦法取得F16-V的原因是歐巴馬跟小布希時代美國不願意出售給我國，與任何中華民國的政黨都沒有關係。

針對此次失事，徐巧芯說，從目前揭露的資訊來看跟整體訓練有關，不能光是檢討硬體設備。若真的要檢討硬體設備，也該專注討論於「彈射椅」的更換，是否有被政府重視？「彈射椅」的更換計畫是陳以信提出來的，若不是這次又發生意外，該提案會被民進黨政府重視嗎？從去年到今年，預算書當中有按照委員的建議編列了？

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關鍵字：

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