「長條形回波」接力帶春雨！全台天降甘霖　鄭明典曝原因

▲鄭明典貼出雷達回波圖，並以紅線畫出兩條長條形回波。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

長條形的回波一波波帶雨來！今天（24日）鋒面通過，全台都有降雨，也讓水庫稍稍解渴。中央氣象局局長鄭明典表示，長條形的回波不是偶然。天氣風險公司總經理彭啟明說，喜獲甘霖，雖無法解旱象，但至少可以多撐一段時間，雨勢要午後才會緩和。

鄭明典在臉書說，長條形回波是暖空氣爬升在冷空氣上方，所產生的對流特徵，稱為條件性對稱不穩定對流！比較明顯的春雨常會有這種特徵。他也貼出雷達回波圖，並以紅線畫出兩條長條形回波。

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▲▼今鋒面通過，全台天降甘霖。（圖／氣象局）

彭啟明在臉書說，喜獲甘霖，雖無法解旱象，但至少可以多撐一段時間，雨勢要午後才會緩和，外出及行車安全要留意。

氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面通過，全台都有降雨機率，其中中部以北、東北部有陣雨，北部和中部山區有較大雨勢發生機率；雨勢主要在上半天，下半天起水氣逐漸轉乾，下到差不多晚上。

黃恩鴻說，周四東北季風影響，冷空氣在反映北部地區低溫有接近14度，至於中南部則是早晚滿涼；水氣減少，僅東半部零星短暫雨。

黃恩鴻表示，周五到下周二天氣沒太大變化，氣溫逐漸回升，僅偏東半部有零星短暫雨，而西半部和金馬要注意局部霧或低雲影響能見度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



