　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／強回波通過中！今全台中獎「雨最多時間」曝　南部終於下了

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，鋒面水氣通過中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台中獎，通通有雨！氣象專家吳德榮表示，今天（24日）清晨觀測資料顯示，中層短波伴隨厚實雲層正在通過，降水回波很強，但這波短波的主要降水大約只能持續至中午。許多南部網友開心直呼，終於下雨了。不過，吳也提醒，未來一周僅迎風面北海岸、東半部偶有零星少量降雨的機率，背風面幾無降雨，缺水的壓力將持續增大。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面通過，全台都有降雨機率，其中中部以北、東北部有陣雨，北部和中部山區有較大雨勢發生機率；雨勢主要在上半天，下半天起水氣逐漸轉乾，下到差不多晚上。對於這場及時雨，許多南部網友開心直呼，「台南有下欸」、「台南下大雨了」、「北高雄有下哦。」

黃恩鴻說，周四東北季風影響，冷空氣在反映北部地區低溫有接近14度，至於中南部則是早晚滿涼；水氣減少，僅東半部零星短暫雨。

黃恩鴻表示，周五到下周二天氣沒太大變化，氣溫逐漸回升，僅偏東半部有零星短暫雨，而西半部和金馬要注意局部霧或低雲影響能見度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，中層短波伴隨厚實雲層正在通過，降水回波很強，截至4時30分中部以北降雨明顯，最大雨量在竹苗一帶，平均約有15至20毫米（前3名：新竹五峰鄉24毫米，新竹東區22.5毫米，新竹尖石鄉21.5毫米），降雨持續中。

吳德榮分析，這波短波的主要降水大約只能持續至中午，對中部以北水庫看來也只有「聊勝於無」的貢獻，南部的水庫則無進賬；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今下午起短波脫離、各地天氣由西而東，先後好轉為多雲時晴的天氣。

吳德榮提醒，未來一周僅迎風面北海岸、東半部偶有零星少量降雨的機率，背風面幾無降雨，缺水的壓力將持續增大；周四各地為晴時多雲、穩定的天氣，東北風為北海岸、東半部帶來偶零星短暫雨的機率，氣溫略升，白天北舒適、南微熱、早晚涼；周五至周日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率，氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼，西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意相關訊息。

吳德榮說，下周一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部水氣略增，降雨機率略提高，對其他各地幾無影響，仍是多雲時晴的天氣；下周二各地再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率，氣溫再升，白天暖熱如夏（高溫可達30度以上）、早晚涼。

ET快訊
快訊／高雄男「下國道衝加油站」爆炸　當場燒成焦屍
快訊／強回波通過中！今全台中獎「雨最多時間」曝　南部終於下了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

40公斤正妹大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇　無法再大吃

快訊／強回波通過中！今全台中獎「雨最多時間」曝　南部終於下了

樂天女孩「極樂環抱」9正妹扛起鄭文燦躺胸口　網嗨翻：我要選了

點外送眼殘按「1顆水餃」收36元！　真相曝光網笑翻：這後勁有點強

快訊／雨神來了！大水彈+閃電「已在家門口」　降雨熱區出爐

三和國小食農教育「春耕趣」　學童五感體驗傳統下田插秧

陳時中自曝打完AZ疫苗發燒！深夜體溫升至37.4度「屬正常反應」

望穿秋水盼甘霖　嘉南藥理大提供再生水助鄰里使用

長榮「旺」起來　家長會預購鳳梨200箱讓學生學習研發相關產品

重機爭上國道！最新一季檢核成果公布　仍有不良駕駛行為

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

新手駕駛快學！靠雨刷判斷車距 對齊保桿=2.8m、行李箱＝1.1m

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

40公斤正妹大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇　無法再大吃

快訊／強回波通過中！今全台中獎「雨最多時間」曝　南部終於下了

樂天女孩「極樂環抱」9正妹扛起鄭文燦躺胸口　網嗨翻：我要選了

點外送眼殘按「1顆水餃」收36元！　真相曝光網笑翻：這後勁有點強

快訊／雨神來了！大水彈+閃電「已在家門口」　降雨熱區出爐

三和國小食農教育「春耕趣」　學童五感體驗傳統下田插秧

陳時中自曝打完AZ疫苗發燒！深夜體溫升至37.4度「屬正常反應」

望穿秋水盼甘霖　嘉南藥理大提供再生水助鄰里使用

長榮「旺」起來　家長會預購鳳梨200箱讓學生學習研發相關產品

重機爭上國道！最新一季檢核成果公布　仍有不良駕駛行為

辣模產後11天超強恢復！　PO「平坦小腹照」卻被罵爆

美代理孕母產後9月仍在照顧女嬰！　曝原因：希望1歲前和父母團聚

快訊／高雄男「下國道衝加油站」爆炸　當場燒成焦屍

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

酒國昆凌罵「花心渣男」騙財色！　一個月後臉書再爆婚姻文

盧秀燕3招改善台中空汙　生煤減少368萬噸、電動公車全國第一　

美Fed主席鮑爾、財長葉倫國會作證：須採進一步行動限制經濟損害

憂拜登政府增稅　美股重挫308點！台積電ADR跌近2%

40公斤正妹大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇　無法再大吃

關於貓主子的7個秘密！這個動作其實是想表達「我愛你」

3隻法鬥犬「定格」僵持3分多鐘　媽一近看發現是在搶球！秒傻眼

生活熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

外送「1顆水餃」收36元！真相曝光網笑翻

嫩妻「想買可樂」遭拒　老司機全笑了

樂天9正妹扛起鄭文燦躺胸口　網嗨翻：我要選了

機車顧路慘被當肥羊　騎士曝過程

台中25日下午2點起停水23hrs

三和國小食農教育「春耕趣」

男帶女友吃火鍋　她一開Google評論傻了：渣

朱冠甍殉職146天！妻淚：少了你什麼都難一點

更多熱門

相關新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

「中部以北一場及時雨！」中央氣象局表示，23日晚間鋒面從華南地區慢慢向東移，深夜至清晨間將通過台灣本島，預估這波鋒面主要降雨集中在中部以北、東北部，其他地區也有短暫雨機會。鋒面通過後，東北季風伴隨較乾冷的空氣南下，北部降溫比較有感，隨後東北季風減弱，未來一周氣溫一路向暖，離開有雨的季節。

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

今晚短波天氣變　明午好轉至週日

今晚短波天氣變　明午好轉至週日

雨神通過！冷氣團10°C低溫水灌台

雨神通過！冷氣團10°C低溫水灌台

2架F5E擦撞墜海「事故當下天氣曝」

2架F5E擦撞墜海「事故當下天氣曝」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮黃恩鴻鋒面

讀者迴響

熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

嘉義24歲女醫檢師頭部碎裂　遭大貨車撞死

30歲月薪50K！「無房車、女友」很失敗　網看存款：及格

周杰倫揪2男團夫妻露營　網驚：奇妙的組合

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

租特斯拉出遊…闖紅燈撞撞機車　女駕駛：自動駕駛的錯

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面