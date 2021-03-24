快訊／強回波通過中！今全台中獎「雨最多時間」曝　南部終於下了

▲今晨雷達回波圖顯示，鋒面水氣通過中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

全台中獎，通通有雨！氣象專家吳德榮表示，今天（24日）清晨觀測資料顯示，中層短波伴隨厚實雲層正在通過，降水回波很強，但這波短波的主要降水大約只能持續至中午。許多南部網友開心直呼，終於下雨了。不過，吳也提醒，未來一周僅迎風面北海岸、東半部偶有零星少量降雨的機率，背風面幾無降雨，缺水的壓力將持續增大。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面通過，全台都有降雨機率，其中中部以北、東北部有陣雨，北部和中部山區有較大雨勢發生機率；雨勢主要在上半天，下半天起水氣逐漸轉乾，下到差不多晚上。對於這場及時雨，許多南部網友開心直呼，「台南有下欸」、「台南下大雨了」、「北高雄有下哦。」

黃恩鴻說，周四東北季風影響，冷空氣在反映北部地區低溫有接近14度，至於中南部則是早晚滿涼；水氣減少，僅東半部零星短暫雨。

黃恩鴻表示，周五到下周二天氣沒太大變化，氣溫逐漸回升，僅偏東半部有零星短暫雨，而西半部和金馬要注意局部霧或低雲影響能見度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，中層短波伴隨厚實雲層正在通過，降水回波很強，截至4時30分中部以北降雨明顯，最大雨量在竹苗一帶，平均約有15至20毫米（前3名：新竹五峰鄉24毫米，新竹東區22.5毫米，新竹尖石鄉21.5毫米），降雨持續中。

吳德榮分析，這波短波的主要降水大約只能持續至中午，對中部以北水庫看來也只有「聊勝於無」的貢獻，南部的水庫則無進賬；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今下午起短波脫離、各地天氣由西而東，先後好轉為多雲時晴的天氣。

吳德榮提醒，未來一周僅迎風面北海岸、東半部偶有零星少量降雨的機率，背風面幾無降雨，缺水的壓力將持續增大；周四各地為晴時多雲、穩定的天氣，東北風為北海岸、東半部帶來偶零星短暫雨的機率，氣溫略升，白天北舒適、南微熱、早晚涼；周五至周日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率，氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼，西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意相關訊息。

吳德榮說，下周一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部水氣略增，降雨機率略提高，對其他各地幾無影響，仍是多雲時晴的天氣；下周二各地再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率，氣溫再升，白天暖熱如夏（高溫可達30度以上）、早晚涼。