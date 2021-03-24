獨居日女慘陷「月經貧窮」　撥款13.5億！政府免費提供生理用品

▲日本當局計畫提供生禮用品給經濟狀況清寒的女性。（圖／取自免費圖庫pexels）

中央社東京24日綜合外電報導

日本政府為協助因疫情陷入孤獨與貧困的女性，昨天內閣會議決定撥款13.5億日圓（約新台幣3.6億元），用途包括對無力購買生理用品、陷入「月經貧窮」的女性提供免費生理用品。

「月經貧窮」（period poverty）問題近年受到關注，是指貧窮導致女性無法負擔生理用品費用。

日本放送協會（NHK）、共同社等媒體報導，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，導致收入減少與受到嚴重家暴的女性增加，昨天內閣會議決定擴充內閣府的「地域女性活躍推進交付金」，協助因疫情陷入孤獨與貧困的女性。

▲疫情期間許多女性陷入貧困，無法負擔生理用品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

日本政府將從2020年度的預備金中支出13.5億日圓，透過地方政府補助支援女性的非營利組織（NPO）等民間團體，每個團體最高補助1125萬日圓。

由於不少陷入困境的女性無法自行向諮商窗口求援，這些支援團體將派員直接訪問需要協助的女性、提供居住處所，以及提供生理用品等女性生活必需品。

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