瞞天過海！里程數25萬改5萬　彰化黑心中古車商騙好大

▲黑心中古車商擅改里程數被彰化地檢起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉1名專營二手車商余男(52歲)，2018年間為了提高車價在里程數動手腳，觸犯詐欺罪去年被判6月，併科罰金9萬元；在地院審理期間，他又再將多台車調降里程數、偽造監理站46張臨時車牌，彰化地檢署今日偵結，依詐欺、協助逃漏稅、偽造文書等罪嫌起訴，並建請余男從重量刑。

余男經營中古二手汽車行，2018年6月間，余男將一輛NISSAN LIVINA中古車里程數從24萬公里調降到8萬公里，被預購者發現變造里程數，與余子皆被告詐欺，去年4月，彰化地院判處余男6月徒刑。沒想到2人變本加厲夥同余妻等人一起繼續更改里程騙人詐財。

依據起訴書指出，2018年8月間，余男將一輛17萬公里里程數BMW X1轎車，更換里程數為只有7萬5678公里的儀表板，並販售給鄭男65萬多元；2019年1月，余男再購入一輛25萬元的自小貨車將25萬里程數儀表板改裝為5萬多公里，幫助逃漏營業稅填載不實交易金額為12萬6千元，以32萬元賣給何男。

事後余男和妻子及詹姓女員工，在何男的汽車買賣合約書上加註「因儀表板損壞，舊里程數為25萬多，故更換維修儀表板為5萬多」之字句；交車隔天，何男因車輛抖動，將車開回原廠檢查，才發現里程數相差20多萬公里，憤而向警方報案。

2020年3月，余男又將一輛NISSAN Tiida的24萬多公里儀表板，換裝9萬多公里儀表板，王男跟父母前往看車時，余男還誇口稱「買到賺到」，簽約時也不知儀表板已遭變換以26萬多元成交，余男交易後，偷偷在簽約書內加註「PS汽車里程數不負瑕疵擔保責任、因儀表板損壞原里程20多萬公里，故更換維修儀表板目前9萬多」等字句。

不僅如此，余男不知悔改，變本加厲，以彩色複印偽造46張監理站臨時車牌，足以損害車牌管理正確性。彰化地檢今日偵結，依詐欺、協助逃漏稅、偽造文書等罪嫌起訴，但檢方審酌後，認為余男及余子在追加起訴期間執迷不悟，多次更換儀表板里程詐欺，顯見惡性不知悔改，建請判處不得易科罰金之刑度，另外詹女犯後坦白犯行，並繳回犯罪所得，建請判處得易科罰金之刑度或附條件緩刑。

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