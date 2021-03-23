桃園陽明公園網球場改善啟用　採「美網公開賽」規格鋪面

▲桃園區陽明公園網球場啟用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日出席「陽明公園網球場改善工程啟用典禮」。鄭市長表示，陽明公園是桃園火車站後站的生活中心，也是市民運動、休閒、表演的重要場所，其中網球場興建至今已25年，過去雖逐步更新生態池及網球場部分設備，但效率較低，此次改善工程總經費約839萬元，打造更好用、更符合使用需求的優質球場。

▲改善工程總經費約839萬元。（圖／市府提供）

鄭市長指出，桃園市升格6年以來，大幅提升體育運動設施，從0到11個的運動中心計畫，其中桃園區就有桃園國民運動中心、南平運動中心、桃園市婦女館體適能中心等，許多社會住宅的一樓也將規劃設置體適能中心，滿足市民朋友的運動需求，將桃園發展成為喜歡運動、熱愛運動的健康城市。

鄭市長提到，讓各種運動都能獲得鼓勵與發展是桃園的目標，在網球場館的部分，除了桃園及中壢網球場進行的更新計畫，中路足球場也增設網球場，歡迎大家多加利用；籃球的部分，許多戶外球場預約經常滿載，目前桃園巨蛋正在舉辦的SBL超級籃球聯賽及職籃比賽，觀眾人數也不斷增加，可以看出市民朋友對籃球的喜愛。

桃園區長陳玉明說明，此次捨棄傳統逐次修補的做法，改採整體重建方式提升施工品質，並使經費運用更具效益。網球場面層按照美網公開賽的球場規格鋪面，除了賞心悅目，更有容易保養、使用壽命長等優點。周邊設施也將全面汰換既有燈具，新設效能更佳的LED燈組，並一併施作排水改善、喬木現地修剪、大門拓寬、步道坡度減緩等工程，有效解決各項缺失，為在地居民提供更舒適、更安全的運動休閒好所在。

包含立法委員萬美玲、市議會副議長李曉鐘、市議員簡智翔、黃家齊、前立法委員鄭寶清、市府體育局長莊佳佳、桃園區長陳玉明等皆一同出席活動典禮。

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