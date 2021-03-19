色法官1537萬不明財產涉貪污！存款「只進不出」　他喊冤說話了

▲前士林地方法院民事庭法官陳梅欽遭起訴貪污治罪條例，19日前往士林地院出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前士林地院民事庭法官陳梅欽遭檢舉收受律師賄賂及性招待，經檢廉調查，發現他的帳戶在6年內，有178筆、共1537萬餘元不明款項存入並依貪污罪起訴。19日士林地院開庭，他做無罪答辯，並委屈表示「這根本就像國王新衣，明明就沒有卻一直說有」並請求調查證據全案移送審理庭。退庭前他要求法官將開庭時間訂晚些，因為他得從澎湖坐飛機。

起訴指出，陳梅欽於2012、2016年間任士林法官時，遭多次檢舉接受賄賂、性招待，又於2016、2018年間，涉嫌浮報加班費，帳戶更在2013至2018期間，由妻、姊陸續存入178筆少則1、2萬，多則70幾萬元，共1537萬200元。

士林地院今開庭，陳梅欽大聲叫屈採無罪答辯。他表示，收到起訴書他很好奇，財產來源2010年至2018年間增加了1千5百萬元，但他查了銀行往來明細，郵局僅10066元、台銀62885元、合庫70439元，並詢問「1千5百萬元在哪 ？Ｊ我至今都找不到」並表示「這像不像國王的新衣？就沒有就要說有」

檢方認為，陳帳戶大量存款，卻沒有相應的提領，這樣「有進沒出」的狀況相當可疑。陳更批檢調及廉政署，起訴書內容只寫入金部分但出金部分卻隻字不提，被起訴後他才知道原來繳銀行的貸款也叫存款也叫入金；給太太的生活費難道也叫存款嗎？對於這些不當財產來源，他給了一番解釋。

他表示他胞兄每個月會轉10萬元費用讓他照顧父母，當法官年薪約200萬元，貸款約1千萬元，這些年算下來3千多萬元。陳激動說財產都有如實申報，金額累積就3千多萬元。他也澄清，他都是先領錢再存款並非先存款後領錢，為什麼檢調和廉政署視而不見，他更捍衛清白說「事實就是事實，掰是掰不出來的。」也委屈說「難道別人孝順父母是孝親楷模，而我卻是財產來源不明。」

對於浮報加班費，他更氣了！他表示2017年左右，士林地院民庭法官、刑庭法官有史以來第一次刑庭法官怕被分流到民庭。依2018年民庭法官未結案破百件，足見民庭法官工作量超過負荷；於是司法院當時給法官加班費為9000元，但他也沒有全數申請甚至還有些月份不申請，但檢方卻認為他為了區區6千元意圖不當得利？他怒批不當得利是國家，不是他，以目前法官工作量不加班案子結得完嗎？司法高層坐在辦公室內根本不知法官工作量多大。

由於陳做無罪答辯，他的辯護律師也提出陳梅欽利用職務上的機會詐取財物罪構成要件並不符合，諭知無罪判決。陳梅欽也請求調查公職人員申報資料以此證明債權都有依法申報。全案移送審理庭。

陳梅欽最後要求法官，是否在四月份開庭時將開庭時間訂晚些，因為他得從澎湖坐飛機過來，如果訂在上午九點半他得前一天抵達，但法官也未當庭答應。

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