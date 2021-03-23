長榮「旺」起來　家長會預購鳳梨200箱讓學生學習研發相關產品

▲長榮中學家長會募資預購台南鳳梨大約200箱，除了幫助農民，也讓學校在課程中，讓學生學習研發多項與鳳梨相關的產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

支持在地農業並發展「食育課程」，由長榮中學家長會募資預購台南鳳梨大約200箱，除了幫助農民，也讓學校在課程中，讓學生學習研發多項與鳳梨相關的產品。

時序進入三、四月，正是台南鳳梨進入盛產的時節，台南市私立長榮中學本著「關懷鄉土、著重健康」的思想，規劃一系列與「鳳梨相關的課程」；觀光科老師的鳳梨酥製作、鳳梨汁調飲設計；化學科與生物科老師傳授鳳梨酵素的製程、鳳梨清潔劑的製作…等等產出的課程，讓學生在多元學習之中，更學會「愛鄉愛土」的精神。

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高中部自然科老師支持在地產業上更是不遺餘力，高二的探究與實作課程中，設計了「釀一罐青春」活動，去年選用梅嶺的梅子，今年取用關廟鳳梨，讓學生親手製作屬於自己的梅酒及鳳梨酒，為自己釀一罐青春。

今年繁星錄取清大物理系光電組的陳柔安同學表示，去年3月的課程中自己釀製的梅酒，大家約定好在繁星放榜當天開封，好像是慶祝自己考上大學的儀式，這個青春印記將永生難忘。繁星錄取交大電機的高品堯同學也表示，封存釀製的梅酒，象徵著全班在求學路上的努力與堅持，在升上大學的當下，它也將散發最濃郁的醇香、見證這個意義非凡的里程碑。

校長許德勝表示，長榮中學是台南市中少數擁有國中、高中、高職一體的完全中學，學校以培養全人為目標，擁有完整且多元的師資群。此次適逢鳳梨事件，而關廟、龍崎地區等鳳梨盛產地又是本校學生主要的來源之一。基於「授人以魚，不如授人以漁」的教育精神，感謝家長會慷慨募資預購在地鳳梨幫助學校發展食育課程，除了讓學生認識在地食材的多元運用，並激發他們關懷故鄉的情懷。

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