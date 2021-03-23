牙齒越刷越黃！牙醫揭「變色關鍵 」...網崩潰：原來都錯了

▲不少人為了擁有美白的牙齒會用力刷牙。（圖／視覺中國）

實習記者閔文昱／綜合報導

雖然我們每天都在刷牙，但很多人其實並沒有真正掌握刷牙的正確方法，錯誤的刷牙方式不僅可能刷不乾淨，還可能會損傷牙齒。新加坡牙醫師裴（Tristan Peh）就揭露了牙齒變黃的原因，讓不少人驚覺，原來長久以來的刷牙習慣都錯了，「原來這麼做會讓牙齒變黃！」

新加坡牙醫裴（Tristan Peh）日前在抖音（Tik Tok）分享牙齒越刷越黃的原因，他指出許多人都以為刷牙的時間越久，力道越大就越能夠將牙齒刷乾淨，但事實上刷牙的力量太大，以及使用不對的牙刷反而可能傷害牙面琺瑯質，導致下方黃色的象牙質外露，不僅讓牙齒變得更黃，還有可能讓牙齒更敏感。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲牙醫師曝牙齒越刷越黃的真相 。（圖／翻攝自抖音／@doctortristanpeh）

裴表示，刷牙主要目的是去除牙垢、清潔口腔、維持良好口腔環境，避免細菌與牙菌斑的滋生，因此刷得久或是刷得用力並不會就因此變得更乾淨，建議可以選用刷頭長度適中的軟毛牙刷，並且兼顧各個角度「輕輕刷就可以了。」

不少網友看完醫生的分享後都表示，原來一直以來都用錯了方式在刷牙，才導致牙齒越刷越黃，「我真的曾經以為牙齒刷得越用力就會越乾淨」、「我沒想到會在抖音上學到東西」、「我一直很困惑為什麼我的牙齒那麼黃，現在才知道原來問題出在硬毛牙刷上」。另外也有網友分享刷牙的訣竅，「即使我已經成年了，但我還是使用較小的兒童牙刷，因為這樣才可以刷到牙縫深處。」

▲若希望牙齒變白，除了定期洗牙外，還可到美容牙科進行牙齒美白。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

事實上，每個人牙齒的顏色會受體質影響而不盡相同，另外也會隨著年齡漸長，琺瑯質因長時間使用而磨損變薄、象牙質增厚，因此成人或年長者的牙齒變黃是屬於正常的現象，若要將牙齒恢復成較白的顏色，除了養成平時食用完易造成牙齒染色的食物後立即潔牙的習慣外，也可定期安排洗牙或是到美容牙科進行牙齒美白。