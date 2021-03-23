她打翻熱水濺到3個月大兒子臉　沒送醫僅擦藥7天後不治

▲高雄一名江姓女子誤將熱水打翻在嬰兒身上後，竟未將嬰兒送醫，導致嬰兒7日後因身體虛弱呼吸衰竭而死。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄市一名江姓女子照顧3個月大的兒子時，不慎勾到電熱水壺的電線，導致電熱水壺傾倒後熱水飛濺至男嬰身上，造成男嬰面部二級燒燙燒，但江女和同居楊姓男友卻沒有及時送醫，而是去藥局自行購買燒燙傷藥膏幫嬰兒塗抹，造成3個月大的男嬰7天後因身體虛弱，導致呼吸衰竭而死。高雄地檢署偵辦後23日依過失致死，起訴江女與楊男。

起訴書指出，江姓女子在住處時因不慎勾到電熱水壺的線，導致壺內熱水傾倒後潑濺至男嬰面部，造成男嬰面部2級燒燙傷，意外發生後江女聯絡同住的楊姓男友，楊男要江女等他下班回家後再處理，但2人並未及時將男嬰送醫，而是自行到藥局購買燒燙傷藥膏替男嬰塗抹，造成男嬰7日後晚間無意識，緊急送往小港醫院後仍宣告不治。

江女在審訊時指出，在男嬰燙傷後大約每3到4小時就會喝一次奶，一天約喝7到8次，但檢察官相驗男嬰屍體後，卻發現男嬰胃部並無內容物殘留，認定江女與同居男友楊男有明顯照顧疏失，依過失傷害罪嫌起訴2人。

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