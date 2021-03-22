衝教會罵前夫妹「不要臉+5字經」　她辯：在馬路上罵...判賠8千

▲新竹一名陳姓女子離婚後向小姑索討照顧費用不成，怒罵小姑不要臉，遭法院判賠8000元。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）

記者林冠吟／新竹報導

新竹一名陳姓女子為葉姓女子的兄嫂，然而這對妯娌並不和睦，這樣的狀況直到陳女和葉女哥哥離婚後仍未改善。109年7月陳女跑到葉女所在的教會，向葉女索討喪葬費與照顧費不成，在教會門口高聲罵葉女五字經、「不要臉」等字，新竹地方法院審理後，依公然侮辱罪，判處陳姓女子罰金8000元。

陳女、葉女這對妯娌長年因家庭照護、生活開支等瑣事素有嫌隙，這樣的狀況直到陳女和葉女胞兄離婚後都沒有改善。109年7月，陳女為向葉女索討早年為家庭支出的喪葬費、與照顧葉女哥哥的照顧費用，跑到葉女所在的教會，高聲以五字經和「不要臉」等字眼辱罵葉女，讓葉女憤而提告。

判決指出，陳女坦承有罵葉女「不要臉」，但卻辯稱她不是在教會裡罵，是在馬路上罵，現場只有她們兩個，應該不構成公然侮辱。但根據在場證人指出，陳女確實是在外面罵，且一直用三字經辱罵葉女，而且罵得很大聲，教會裡面的人都能聽得到陳女在罵什麼。

法官審理後，採信證人說詞，認為陳女所言無論在大馬路罵還是教會裡罵，都足以貶損葉女的人格與社會評價，已構成公然侮辱的構成要件，因此判處陳女罰金8000元，全案仍可上訴。

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