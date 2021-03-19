新婚秒分居妻找閨蜜訴苦　苦惱夫看手機驚真相：原來情敵不是他

▲高雄一名巫姓男子發現老婆竟和女同事發曖昧簡訊，怒向女同事求償40萬元。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名巫姓男子和妻子結婚後，夫妻倆感情不睦，新婚1年就分居，去年巫男在老婆手機發現與謝姓女同事的曖昧簡訊，巫妻還和謝女討論跟巫男的離婚事宜，更向謝女表示「想跟你有正常情侶關係」、「我很想你」，讓巫男氣得對謝女求償40萬元，橋頭地方法院審理後認定，巫妻與謝女為戀愛中情侶，侵害巫男的配偶權益，判謝女需賠巫男5萬元。

巫男向法院指出，婚後他與妻子感情和睦、家庭美滿，是因為謝女的介入，才讓原本幸福的家庭支離破碎，更在他們夫妻分居期間，挑撥慫恿巫妻和他離婚，明顯侵害到他的配偶權，因此向謝女求償40萬元。

謝女則主張，她和巫妻只是職場同事，她是以朋友的身分，傾聽巫妻的煩惱，讓她抒發家庭壓力。即便簡訊內容多有曖昧，引人遐想，但也是巫男和巫妻分居後才有，她從未有違正常的社交分寸，或是破壞對方婚姻生活，更何況巫男與巫妻早已分居。

法院檢視巫妻與謝女的簡訊內容，發現2人對話確實曖昧，包括巫妻表示「我內心很想你，很想跟你能有正常的情侶關係」、「你真的想好了？在一起會很多流言蜚語很多問題」，謝女回應「是阿，你想好了」，以及巫妻表示「法律就是要約束我們這種人，我說我想好要離開是對方不放我，他說對阿想走就走嗎？」謝女說「是妳結婚沒想清楚，我當然是希望妳結束」，巫妻回「不能公開對妳很不公平，我很想你，想和你有正常的情侶關係」。

法官審理認為，巫妻和謝女的對話已超越一般朋友關係，不屬正常社交分寸，是戀愛中的情侶才會有的對話，即便巫妻和巫男已分居，婚姻早已出現裂痕，但雙方並未解除配偶關係，巫妻和謝女的互動更使得原本搖搖欲墜的婚姻走向破滅，有明顯侵害巫男配偶權之事實，判謝女應賠償巫男5萬元，全案仍可上訴。

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