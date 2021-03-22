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習近平和金正恩「互致口信」　大讚中朝友誼！

▲▼習金會,習近平,金正恩。（圖／路透社）

▲習近平、金正恩。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

大讚中朝友誼！中共中央的對外聯絡部部長宋濤，今（22）日在北京應約會見朝鮮駐華大使李龍男。雙方互相轉達了中朝兩國領導人的口信。

李龍男轉達了朝鮮勞動黨總書記金正恩致習近平總書記的口信，全面通報朝鮮勞動黨八大情況，高度評價中國黨和人民在習近平總書記領導下，成功抗擊全球公共衛生危機，並在全面建成小康社會、徹底消除貧困的鬥爭中取得舉世矚目的成就。

金正恩表示，將朝中關係加強發展為世所羨慕的關係，以友誼和團結推動社會主義事業前進，是我以及朝鮮黨和人民堅定不移的立場。朝方堅信，朝中友好關係將按照時代要求和兩國人民的志向、意願、根本利益，得到昇華發展。

另外，受習近平總書記和中共中央指派，宋濤表示，習近平再次祝賀朝鮮勞動黨八大召開，中朝傳統友誼是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富。新形勢下，中方願同朝鮮同志攜手努力，「維護好、鞏固好、發展好」中朝關係，推動兩國社會主義事業不斷取得新成果，更好造福兩國人民。

習近平強調，當前，百年變局與世紀疫情疊加作用，國際和地區形勢深刻演變。中方願同朝方和有關方一道，堅持半島問題政治解決方向，維護​​半島和平穩定，為地區和平穩定與發展繁榮作出新的積極貢獻。

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