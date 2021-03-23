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美英加歐30國「制裁中官員及機構」　英外長：危機不容國際忽視

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國外交大臣拉布針對制裁中共官員，發表演說。（圖非本次演說畫面／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美、英兩國周一（22日）同加拿大和歐盟，宣布中國政府在新疆地區嚴重侵犯穆斯林人權，並表示將制裁再擴大幾名中共官員及1個實體。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）針對4名新疆生產建設兵團公安局的高級官員，宣布記出資產凍結以及旅遊禁令。

綜合外電報導，美國財政部針對2名中共官員祭出制裁，其一為中國新建集團公司董事長、新疆生產建設兵團黨委書記王君正，另一名則是新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國，並表示兩人為《全球馬格尼茨基人權問責法》的實施對象。

此前遭財政部引用該法制裁的中共官員還有前政法委書記朱海侖、新疆黨委書記兼中共中央政治局委員陳全國，以及新疆維吾爾自治區黨委常委王明山，皆在2020年7月受制裁。此外，外國資產管制辦公室亦於2020年8月，制裁新疆生產建設兵團。

英國方面，拉布宣布制裁4名新疆生產建設兵團公安局的高級官員，他指出在新疆對維吾爾人進行的迫害，「是我們這個時代最糟糕的人權危機之一」，國際社會「不能就這樣視而不見」。

拉布表示，「國家在當地的管制是系統性的，超過100萬人在未經審判的情況下被拘禁，根據第一手的倖存者自白，集中營裡有大量的酷刑和強暴等情況。」

拉布在聲明中接著指出，藉著和國際夥伴聯合起來共30國所採取的行動，「我們對中國政府發出了最清楚的訊息，就是國際社會不會對人權受到如此嚴重和系統性的侵犯睜一隻眼閉一隻眼，我們會群起行動，讓這些行為得到其後果。」

歐盟27個成員國在17日協商達成一致共識，將針對新疆維吾爾人受大規模迫害進行制裁，當地時間22日稍早，歐盟外長會議正式批准，針對中國4名官員和一家建設公司寄出制裁。

被制裁人是包括前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區黨委常委王明山、新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國，以及新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長王君正；被制裁的實體則為新疆生產建設兵團公安局。

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