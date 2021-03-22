美秘密文件曝UFO「超越人類技術」輕鬆突破音障　高速飛行無聲爆

▲美國前任國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）受訪時透露關於不明飛行物的資訊。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前國家情報總監日前透露，美國有證據表明，不明飛行物（UFO）能在沒有聲爆（Sonic boom）的狀況下突破音障（Sound barrier），這是透過目前已知技術無法達成的，「我們沒有這種技術，很難複製這種運動。通常我們會用感應器探測這些不明物，但其中一些是無法解釋的現象，而且實際上比公開的部分更多。」

根據《每日郵報》報導，曾在川普執政時期擔任情報總監的雷克里夫（John Ratcliffe）表示，美國海軍、空軍目擊或衛星捕捉到不明物體的事件，遠比公開的數量來得更多，其中部份訊息已經解密，更有秘密證據表明，不明飛行物能在沒有聲爆的狀態下突破音障，以令人難以置信的速度移動，「我們沒有這種技術，很難複製這種運動。」

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them...



"Usually we have multiple sensors that are picking up these things...there is actually quite a few more than have been made public" pic.twitter.com/qu4VlzrZw1 — Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 19, 2021

音障是指，航空器的速度接近音速時，會逐漸追上自己發出的聲波，空氣在迎風面附近區域形成震波面，阻礙飛行速度提升，然而，當超音速戰鬥機、協和式客機等超音速飛行器突破音障時，會產生衝擊波，其伴隨的巨大聲響就稱為聲爆（或稱音爆）。

雷克里夫透露，通常會利用多重感應器來探測這些「空中不明現象」（UAP，美國政府對UFO的官方稱呼），但其中一些是無法解釋的，2020年12月五角大廈與情報單位被要求在180天內披露目前已知情況，這意味著相關報告應該在6月1日以前公布，「有時會想，他們是否擁有超乎我們想像或意識到的先進技術，但盡可能地多公開這類訊息是有益的。」

報導指出，五角大廈2020年9月宣布成立「不明空中現象的特別工作組」（Unidentified Aerial Phenomena Task Force），而先前有部份據稱是特別工作組報告遭到外流，報告中深入研究了UAP能夠在空中與水下自由移動的可能性，除了在空中以超音速飛行外，更能在海洋中快速移動而不被發現，但五角大廈並無證實報告是否存在。

更多國際新聞

►UFO入鏡直播！太空人身後「2顆神秘光球」飆速閃過 特寫畫面曝光

►有潛在危險！超巨小行星飛掠地球「凌晨最接近」 最新身影曝

►男人看了「超性奮」！4個約會小動作性感破表 點餐也暗藏心機

聽Podcast掌握國際局勢

Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面 監測血氧超方便