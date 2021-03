美秘密文件曝UFO「超越人類技術」輕鬆突破音障　高速飛行無聲爆

▲美國前任國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)受訪時透露關於不明飛行物的資訊。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

美國前國家情報總監日前透露,美國有證據表明,不明飛行物(UFO)能在沒有聲爆(Sonic boom)的狀況下突破音障(Sound barrier),這是透過目前已知技術無法達成的,「我們沒有這種技術,很難複製這種運動。通常我們會用感應器探測這些不明物,但其中一些是無法解釋的現象,而且實際上比公開的部分更多。」

根據《每日郵報》報導,曾在川普執政時期擔任情報總監的雷克里夫(John Ratcliffe)表示,美國海軍、空軍目擊或衛星捕捉到不明物體的事件,遠比公開的數量來得更多,其中部份訊息已經解密,更有秘密證據表明,不明飛行物能在沒有聲爆的狀態下突破音障,以令人難以置信的速度移動,「我們沒有這種技術,很難複製這種運動。」

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them...



"Usually we have multiple sensors that are picking up these things...there is actually quite a few more than have been made public" pic.twitter.com/qu4VlzrZw1