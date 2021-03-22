「日間火球」劃過上空　驚天聲爆響徹英國

▲罕見「日間流星」飛越英國上空，發出巨大聲響。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國20日下午天空傳來一聲巨響，多個地區的民眾都表示看到一條明亮的線條劃過天際，並聽到「聲爆」（Sonic Boom）現象，經專家分析照片和影片後，確認這是一顆罕見的「日間流星」。

據BBC報導，多塞特郡（Dorset）、薩默塞特郡（Somerset）、德文郡（Devon）和澤西島（Jersey）等地都有居民匯報聽到巨響、看到天空有東西飛過。在確認其為罕見的「日間火球」（Daytime Fireball）後，專家們表示，民眾要隨時保持警惕，若有任何墜落的太空岩石碎片，都要向當局報告。

牛津大學航空氣象學家西蒙·普羅德（Simon Proud）在推特上表示，這顆流星以明亮的閃光出現，通過氣象衛星並飛越英國上空。

Sometimes weather sats see unexpected things.

Do you see the flash in this video? That's a #meteor flying over the UK this afternoon!



Spotted thanks to @willgater's excellent detective work! https://t.co/Ia7f39UJsh



Data: @eumetsat

Processed: @OxfordPhysics / @NCEOscience. pic.twitter.com/I7PSQBnQu5 — Simon Proud (@simon_sat) March 20, 2021

另外一位英國業餘天文學家凱塞雷克（Richard Kacerek）說明，「只有最亮的火流星級（Bolide Class）流星才能產生罕見的日間火球」，而且「必須夠大」才能在白天看到。