「日間火球」劃過上空　驚天聲爆響徹英國

英國20日下午天空傳來一聲巨響,多個地區的民眾都表示看到一條明亮的線條劃過天際,並聽到「聲爆」(Sonic Boom)現象,經專家分析照片和影片後,確認這是一顆罕見的「日間流星」。

據BBC報導,多塞特郡(Dorset)、薩默塞特郡(Somerset)、德文郡(Devon)和澤西島(Jersey)等地都有居民匯報聽到巨響、看到天空有東西飛過。在確認其為罕見的「日間火球」(Daytime Fireball)後,專家們表示,民眾要隨時保持警惕,若有任何墜落的太空岩石碎片,都要向當局報告。

牛津大學航空氣象學家西蒙·普羅德(Simon Proud)在推特上表示,這顆流星以明亮的閃光出現,通過氣象衛星並飛越英國上空。

