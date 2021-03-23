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珍惜看不見的彼方　交給ME匠心打造的隱形守護： DBC奈米複合塗層

▲▼ 三菱電機。

▲ 三菱電機(Mitsubishi Electric) 匠心，打造真感情的風。

圖、文／三菱電機提供

「彼方」——一個充滿真感情的詞彙啊，明明不在眼前，卻繚繞在心頭。外地唸書的子女、遠距離的戀人、出國工作的家人、老家的長輩⋯⋯這些令人思念的彼方之人，就讓MEの空調在看不見的地方，以 DBC奈米複合塗層 低調而踏實地守護吧。

▲▼ 三菱電機。


不只是空調！MEの守護「不單純」
許多學生與上班族，使用租屋處的空調卻不曾深入清潔，忽略空調內附著的灰塵與黴菌，不只會「越吹越髒」，要是因此產生健康問題就糟糕了。

因此ME就為在外地工作的兒女，安裝有DBC奈米複合塗層的三菱電機空調，疏水性氟粒子與親水性薄膜結合而成的奈米複合塗層，能全面阻隔親水性（灰塵、污垢、纖維粉塵）與疏水性（油霧、香菸煙霧）的污染，長保空調清潔。
雖然被孩子說小題大做，但MEの空調不只是空調，更是爸爸的守護心啊！

▲▼ 三菱電機。


因為全心，所以全面！MEの守護「全方位」
看不見的彼方，最讓人掛心，也是最需要投注心力。ME為了珍惜的人，針對機體內部最容易黏附髒汙的「熱交換器」、「橫流風扇」、以及內側「風道面板」上，全方位都有DBC奈米複合塗層，能有效減少約7成的髒污堆積。如此一來，不只能避免室內空氣污染，更進而減少耗能。MEの匠心，在看不見的細節中，將健康與荷包一次照顧！

▲▼ 三菱電機。

其實，人與人之間的珍惜，就像風一樣，即使看不見，也能溫柔體會。想照顧彼方之人的心情，就讓三菱電機空調真感情の風來守護吧。
ME撰寫職人月刊也滿一週年了，在這段不宜遠行的日子裡，能將日本美好的風傳遞給台灣的各位，ME感到非常榮幸。希望遙遠彼方的你們，都能元氣滿滿、健康平安！ 

▲▼ 三菱電機。

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網

【加LINE跟ME聊聊天：https://bit.ly/3rAEDa4
ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！


看更多三菱電機空調職人ME桑故事：
http://bit.ly/2VEFPw5

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