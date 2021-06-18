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消費者洩真性情「匠心體驗太棒了！」　三菱電機真心陪伴每個家庭

▲秉持著匠心的精神打造家電，三菱電機陪伴無數家庭成長。（影／ETtoday）

圖、文／三菱電機提供

「我感受到三菱電機很專注的想把東西做好的心，所以特定設備選用三菱電機的產品，是我很堅持的！」這句話從專業音響職人毛先生口中說出，不帶任何的修飾語氣，真誠地肯定產品品質，坦言家裡仍有許多的三菱電機家電，其實一開始並沒有想這麼多，而是長期使用下來，與這個品牌產生了連結，發現這個匠心的使用體驗真的不簡單，自然而然就成為了購買家電時的首選。除了毛先生外還有許多的消費者也有相同的想法，主要原因在於三菱電機一直秉持著匠心的精神打造家電，陪伴了無數的家庭成長，近期官方同步公布了二支記錄片，不僅呈現幾個家庭使用的真實狀況外，也是透過三菱電機讓他們更珍惜擁有的家！

▲▼三菱,電機,職人,日本,靜音,空調,匠心。（圖／擷取自影片）

▲三菱電機陪伴了無數的家庭成長，而近期也公布了二支記錄片，呈現幾個家庭使用的真實狀況。

▲▼三菱,電機,職人,日本,靜音,空調,匠心。（圖／擷取自影片）

▲三菱電機在台灣深耕七十多年來，協助許多家庭解決切身的需求，打造出無數溫暖的家庭故事。

「家」是一輩子的課題
家人是最甜蜜的負擔，想要打造屬於自己的家，擁有完美的居家生活，是許多人的夢想，不過隨著成員越來越多，就會發現這樣小小的心願其實並不是那麼容易實現。如同影片中住在台中的Ivee，身為媽媽對於兒子的健康特別注重，不過大兒子過敏症狀讓她非常憂心，每天早上打噴嚏、流鼻水、揉眼睛還算是例行公事，嚴重時還曾有過在外婆家過夜、吸入大量塵螨而引發氣喘，緊急送醫住院的經驗，讓Ivee非常心疼也苦惱，經過驗血後才知道原來是對塵螨過敏，醫師建議購入除濕機，改善家庭濕度。當她選擇三菱電機除濕機的原因，主要是愛上它的智慧功能，當偵測到空氣中濕度超過設定的50%時，就會自動開始運轉，幾乎每天從早到晚、365天都使用，至今已用7年仍不需維修，耐操好用又令人安心，果真當室內保持在50%濕度以內，抑制塵螨繁殖、解決家中過於潮濕的問題，兒子的過敏症狀果然改善非常多。

▲▼三菱,電機,職人,日本,靜音,空調,匠心。（圖／擷取自影片）

▲家人是最甜蜜的負擔，台中的Ivee，身為媽媽對於大兒子都過敏症狀讓她非常耽心。

「因為不希望三天兩頭就要維修家電、造成生活上的麻煩」這是身為專業修車師傅的何先生選擇家電的基本原則，一樣擁有匠心精神的他，也想找到和自己一樣具備職人匠心的家電品牌，做了功課發現三菱電機的品項多、口碑好之外，匠心的工藝精神讓他不謀而合，因此將兩項家中最重要的家電「冰箱與空調」託付給了三菱電機。對於冰箱的要求何先生一直以來都有一個堅持：「過去大家庭同住時，冰箱冷凍庫裡的被塞得滿滿，不翻箱倒櫃根本找不到東西。而三菱電機的冰箱分隔空間多，讓拿東西變得很方便；獨立的自動製冰空間，不再發生像過去因為忘了加水而無法製冰的情況，而太太則最喜歡三菱電機冰箱的瞬冷凍室功能，肉類從冰箱拿出來就可以直接切分，不必等退冰快速省時」。而空調的滿意度更不用說，冷房速度非常快，而且運轉時幾乎零躁音，讓家人能安靜有個好眠，甚至大兒子還稱讚：「家裡好像飯店！」

▲▼三菱,電機,職人,日本,靜音,空調,匠心。（圖／擷取自影片）

▲對於冰箱，何先生有自己的堅持，而三菱電機真的做到了！

精采下班人生，打造專業級家庭劇院紓壓的新選擇
工作每個人的定義都不同，但是每個人都希望下班可以忘卻工作的煩惱，可以做自己喜歡的事情，如同現居基隆的毛先生，從小受媽媽耳濡目染的影響，對於音樂有一種狂熱與堅持，從早期的小型收音機到現在個人全套音響隔音室，名符其實地成為音響狂熱者，熱衷於打造一個屬於自己的發燒殿堂，初期整套建置完成後，忽略了這些硬體設備會發熱，讓人無法靜心下來好好享受音樂，所以在選購冷氣時，機器的聲音便是他的一大考量，一點點小小的聲響可能就會影響他在聽音樂的質感，因此毅然決然地加裝了三菱電機空調，靜音的呈現讓他可以忘卻有開冷氣的感受以及舒適的恆溫，讓人可以舒適地在音樂的國度裡享受自我，還可以和家人在這邊看一場溫馨電影。

▲▼三菱,電機,職人,日本,靜音,空調,匠心。（圖／擷取自影片）

▲毛先生對於音樂有一種狂熱與堅持，對於冷氣靜音要求非常的高。

▲▼三菱,電機,職人,日本,靜音,空調,匠心。（圖／擷取自影片）

▲對於一點點冷氣的聲響就受不了，而三菱電機空調做到了絕對的靜。

三菱電機在台灣深耕七十多年來，秉持著匠心與珍惜的精神，協助許多家庭解決切身的需求，也因為這樣的信念，打造出無數溫暖的家庭故事，讓許多人對於家的回憶都伴隨著三菱電機，簡單來說三菱電機更讓他們珍惜擁有的家也真正成為每個人家中的一分子。

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乾淨氣味好幫手－三菱電機家電：http://www.mitsubishielectric.com.tw/home
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