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倒車撞百萬賓士！他留「1紙條」離開...車主回電：賠我12元

▲▼愛車被擦撞，他見1紙條後只要求對方賠償12元。（圖／翻攝紅星新聞）

▲愛車被擦撞，他見1紙條後只要求對方賠償12元。（圖／翻攝紅星新聞）

記者邱茀濱／綜合報導

愛車人士看見車身被刮傷總是會特別心痛。近日，成都一名劉姓男子將車停在醫院停車場，時隔5天準備離場時，發現多了一張紙條，上頭竟寫著「你的車被擦撞」，但仔細一看對方還留下聯絡方式，表示願意賠償。事後，劉男致電給肇事車主，並只要求賠償人民幣12元（約新台幣52元）就好，讓對方相當感動。

據《紅星新聞》報導，由於妻子要生產，劉男3月9日就將愛車停在成都市第二人民醫院停車場裡，13日準備把車開出時，突然發現車頭多了一張紙條，上頭不僅寫著「你的車被擦撞」，還留下肇事駕駛的聯絡方式。

看完紙條後，劉男繞了車身一圈，才知道左邊車頭處有點小擦撞，雖然不是很明顯，但若真要去補漆，以他的賓士GLC來說至少也會落在幾千元。劉男安頓好家人後致電給肇事黃姓男子，對方也很真誠表示願意賠償「該咋弄就咋弄！」

兩人在電話中交談十分愉快，劉男最後決定讓對方賠償人民幣12元就好，但黃男起初還有點不相信，愣了一下後才緩緩說出「懂懂懂！」隨後雙方加了微信，解決了這場糾紛。

劉男事後受訪表示，「雖然不嚴重，但撞到車也算是出了事，12塊錢就相當於掛個紅嘛。大家都很好說話，大家都很負責任，有個寓意就對了嘛！」

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