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18歲無照賓士男撞死重機騎士　網PO：目擊他尬BMW…警方回應了

▲▼快訊／新莊賓士碰撞重機！19歲男開車撞民宅　騎士失去呼吸心跳。（圖／記者陳以昇攝）

▲賓士撞重機！騎士失去呼吸心跳。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名28歲大型重機騎士在未等左轉燈亮時左轉，遭無照的18歲男子開賓士車直行撞飛，經急救仍不治。事發後，有網友宣稱目擊賓士車與BMW競速，才會造成意外，但警方表示，並未接獲相關競速情資，如民眾握有證據歡迎提供，將會嚴加查辦。

▼網友發文表示目睹賓士車與白色BMW競速，警方表示未接獲情資有此事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼網友發文表示目睹賓士車與白色BMW競速，警方表示未接獲情資有此事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

18日晚間9時許，28歲傅姓男子騎乘「幻影」Honda shadow 1200，從新北大道由南往北方向行駛，在壽山路直行綠燈時，未等左轉燈亮就直接左轉，此時18歲蔡男偷開爸爸的賓士車，沿著新北大道北往南，兩車在路口發生碰撞。

傅男遭到賓士車猛烈撞擊，人車噴飛，當場失去生命跡象，經緊急送往輔大醫院，一度恢復呼吸心跳，最後仍傷重不治。事後有網友表示「肇事車輛（賓士車）是跟另外一台白色BMW競速，從最內線車道高速切換到最外線車道，撞上騎士，我在後方目睹事情的發生…」，新莊警分局交通分隊表示，目前尚未有接獲相關競速情資，若民眾握有證據，歡迎提供，將會嚴辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼18歲無照男子開賓士撞死28歲重機騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲男無照開賓士撞死28歲重機騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼賓士車衝進民宅。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

▲▼快訊／新莊賓士碰撞重機！19歲男開車撞民宅　騎士失去呼吸心跳。（圖／記者陳以昇攝）

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