F-5E戰機墜海…同僚機「求救無線電」曝光！急喊：飛機碰撞跳傘

▲同僚戰機見到空中有碎片「一個座椅彈射出去」，緊急以無線電呼救。（圖／國搜中心提供）

突發中心／台北報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰鬥機22日執行訓練任務時，因疑似擦撞後墜海，釀2飛官1死1失蹤的事件！相關單位仍在全力搜救當中。空軍召開記者會說明，表示事發當下失事2台戰機正在變換位置，無線電無呼叫，另2台同僚戰機看見空中有碎片，「只看到一個座椅彈射出去」，稍早同僚機無線電呼叫訊號曝光！

▲F-5E戰機失事，雷達光點、羅尚樺吊掛點、發現傘具點3點位置曝光。（圖／國搜中心提供）

國搜中心指出，國防部22日下午15時45分通報，空軍4架F-5E戰鬥機下午2時30分於台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架F-5E(各1名駕駛)下午3時06分疑似空中擦撞墜海（雷達光點消失），於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。國搜中心下午3時22分緊急派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙出勤。

根據《三立新聞網》報導，同僚機曾在事發時以無線電發出求救，「標記這個位置，現在這個位置幫我標記一下，mark一下，麻煩一下請那個搜救出動，飛機碰撞跳傘，4號機兩架碰撞」。

▲2飛官中尉羅尚樺(左)殉職、上尉潘穎諄(右)失蹤。（圖／翻攝自當事人臉書）

戰機失事消息傳出後，國防部緊急成立應變中心，各相關單位正進行協尋任務。由於上尉潘穎諄仍未尋獲，海巡艦艇出動探照燈，持續在失事地點附近海域搜救中。

▲▼海巡持續搜救中。（圖／地方中心翻攝）