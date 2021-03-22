空軍擴大「天安特檢」　除警戒機、作戰機外　全部機種停飛

記者黃巈禾／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E於22日下午3時許在屏東外海疑似擦撞，飛官羅尚樺中尉送醫不治殉職，潘穎諄上尉仍失聯。對於空軍後續因應與戰演訓，空軍參謀長黃志偉晚間指出，空軍已下達「天安特檢」的命令。

黃志偉表示，對於空軍後續因應及戰演訓調整，空軍已經下「天安特檢」的命令，除了警戒機、地面對應當前空勤部隊，以及必要作戰的飛機之外，其他訓練和演習通通暫停，全部的機種通通暫停。

至於特檢的項目，黃志偉指出，現在還在研判的階段，根據研判飛機失事的可能原因，才會進一步擬定特檢的項目，在這個案件裡，目前疑似空中擦撞，並未牽扯到機械因素或天候因素，後續做的特檢可能是，彈射椅是必要的，一定要全面清查和檢察；其次，很可能著重在人員的加強上。

▲針對F-5E失事，空軍司令部舉行記者會，由空軍參謀長黃志偉主持。（圖／ETtoday攝影中心）

其他人也看了這些新聞...

►2架F-5E擦撞釀1死1失蹤 空軍司令部：懇請國人祈福集氣

►2架F-5E調整隊形擦撞 空軍：1彈射椅彈出、無線電未呼叫

►羅尚樺、潘穎諄總飛行時數曝光：分別有404hr30m、601hr35m



更多熱門新聞...

►2架失事F-5E機務情況曝光 109年6月、12月分別完成週檢

►F-5E再出事！羅尚樺殉職 朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

►F5E一次掉2架！國軍6年釀13起重大意外 飛機失事8筆、2戰車翻車

►振興一下我們的美麗