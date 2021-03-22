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社會 社會焦點 保障人權

F-5E戰機墜海釀「1殉職1失聯」！　最新3點位置圖曝光

▲▼三點位置圖曝光。（圖／國搜中心提供）

▲最新3點位置圖曝光。（圖／國搜中心提供）

記者楊漢聲、張君豪、戴若涵／台東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰鬥機22日下午3時06分，於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，因不明原因發生擦撞後墜海，2名飛官雖緊急跳傘逃生，但26歲羅尚樺中尉經緊急送醫搶救過後，仍不幸殉職，至於潘穎諄上尉仍生死未卜，相關單位仍在全力搜救當中。稍早失聯點、傘具發現位置，以及吊掛點3點位置圖也曝光。

國搜中心指出，國防部22日下午15時45分通報，空軍4架F-5E戰鬥機下午2時30分於台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架F-5E(各1名駕駛)下午3時06分疑似空中擦撞墜海（雷達光點消失），於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。國搜中心下午3時22分緊急派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。

▲▼墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

▲墜海F5E戰機座椅下午4時14分被尋獲。（圖／國搜中心提供）

屏東九鵬派出所22日下午4時14分先於台26線73K處尋獲1具傘具連座椅；國防部黑鷹直升機於16時41分，於海上發現中尉羅尚樺，但羅尚樺被救起時已失去意識，經送往台東馬偕醫院搶救過後，傍晚5時45分仍不幸宣告不治。

稍早飛官雷達光點消失點、傘具發現位置，以及吊掛點3點位置圖也曝光，雷達消失點距離吊掛點約2.26海浬、吊掛點距發現戰機座椅連傘具約2.39海浬、雷達消失距離傘具則約3.52海浬（1海浬約為1.82公里）。

▲▼F-5E空勤搜救畫面。（圖／記者吳奕靖攝）

▲F-5E空勤搜救畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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