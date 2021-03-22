殉職飛官母曾哭「F-5E遲早出事」！軍方喊3年汰換　復飛5個月又墜機

記者趙蔡州／綜合報導

台東空軍志航基地22日下午2架F-5E在執行戰術訓練時，疑似發生空中擦撞在屏東外海1.4浬處失事，造成1名飛官殉職及1名飛官失聯。其實F-5E去年10月才發生意外，造成飛官朱冠甍不幸殉職，朱冠甍媽媽一度在鏡頭前哭喊「F-5E早晚會出事」，不料事故後，F-5E復飛不到5個月，又發生意外。

▲墜海F-5E戰機的座椅。（圖／國搜中心提供）

國防部22日下午證實消息，4架空軍F-5E戰鬥機下午2時30分從台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架F-5E於3時06分在屏東外海1.4浬處，疑似空中擦撞墜海（雷達光點消失），他們隨即出動黑鷹搜救機及海巡船艇、台東及屏東消防岸際搜尋，尋獲飛官羅尚樺但送醫後不治，飛官潘穎諄仍下落不明。

其實F-5E已經不是第一次發生事故，上一次意外發生於2020年10月，飛官朱冠甍在執行訓練時，因為發動機故障最終墜海，他雖然也跳傘逃生，卻遭降落傘繩勾纏住，吃水過多失去生命跡象，送醫後不幸殉職。事故後，F-5E全面停飛檢修，直到11月初經天安特檢後，由空軍司令熊厚基親自復飛。

▲飛官朱冠甍的母親曾經說「F-5E早晚會出事」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

朱冠甍母親事後在鏡頭前淚喊，兒子生前曾經告訴她「F-5E早晚會出事」，沒想到竟然真的發生意外，只希望兒子是最後一個。時任國防部長嚴德發趕到現場慰問家屬，對於朱冠甍不幸殉職，受訪時數度哽咽，承諾將在3年內，將台東志航基地F-5系列教練機全數汰換，不料還未等到汰換，又傳出事故消息。