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他在火鍋店「吃到翻肚壁虎」　戳了一下竟「睜開眼睛」復活了！

▲▼他在火鍋店「吃到翻肚壁虎」　戳了一下竟「睜開眼睛」復活了！。（圖／翻攝看看新聞）

▲肉盤內暗藏一隻翻肚壁虎，被戳一下後還慢慢醒來。（圖／翻攝看看新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

深圳一名男子日前與朋友前往一間火鍋店用餐，在快吃完的肉盤中發現一條「尾巴」，仔細一看竟是一隻活壁虎，嚇得他食慾全消，回家還拉了兩次肚子。

根據陸媒報導，男子表示，他當晚與朋友點了一個168元的套餐，但當牛肉涮到剩下最後兩塊時，突然發現盤子裡有一條「尾巴」，「白色的一條尾巴，我本來以為是香菜梗，想夾它出來夾不動，掀開一看才發現是只壁虎！」

男子指出，壁虎隱藏在牛肉盤內，翻著白色的肚皮，最可怕的是，竟然還是活的，「我用筷子戳了一下那個壁虎，戳一下肚子，他的前肢就開始抖，然後眼睛還在眨，就像凍僵然後慢慢回神的感覺！」

▲▼他在火鍋店「吃到翻肚壁虎」　戳了一下竟「睜開眼睛」復活了！。（圖／翻攝看看新聞）

看見壁虎逐漸醒來，男子幾乎崩潰，趕快找來店員處理，店員還詢問有沒有需要更換菜品，但男子已經食慾全消，決定先行離開，店家最後沒有向男子收費。

男子還說，回家之後，他拉了兩次肚子，但不確定是否與壁虎有關，「就是讓人很不舒服。」男子也在火鍋店的網路頁面上發現，有很多客人都給出了負面評價，而且之前也有人吃動物腿。

對於顧客的質疑，店家指出，他們店這麼多年從未見過一隻壁虎，真的不知從哪來的，「我們的肥牛是機器現切的，切完上桌不到一分鐘，不會再放進冰箱冷藏。」

店家還認為，腸胃不適是顧客對火鍋的問題，「衛生局都會上門檢查，而且管理嚴格，我們會繼續調查、整改。」

▲▼他在火鍋店「吃到翻肚壁虎」　戳了一下竟「睜開眼睛」復活了！。（圖／翻攝看看新聞）

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