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辣炒雞烤飯糰太邪惡！7-11聯名天香樓推獨家鮮食　全家吃得到鼎泰豐

▲▼711最新米其林鮮食。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11和天香樓打造最新2款鮮食，圖中為辣炒雞烤飯糰。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

吃貨們開吃了！7-11即日起攜手老饕最愛米其林餐廳「天香樓」，以經典人氣醬料入菜推出2款邪惡鮮食以及2款冷凍食品，香辣開胃的炒飯上鋪了一塊香酥炸雞，每一口都超滿足，還有辣炒雞烤飯糰，加了麻辣醬的口味非常有層次，且這2款鮮食本店還吃不到，只有7-11才能買到，而全家則是和鼎泰豐合作，打造干貝XO醬黃金蛋炒飯，即日起限量開賣。

7-11這次聯名推出2款鮮食和2款冷凍食品，2款鮮食由天香樓主廚楊光宗耗時半年研發，首次將經典人氣醬料「天香樓熟成麻辣醬」入菜，新品絕對必吃「辣炒雞烤飯糰」，以蒜炒爆香雞丁加入天香樓熟成麻辣醬，飯體採用日本直輸鰹魚醬油與蒲燒醬調製，吃起來香辣開胃，口感也很有層次。

另一款新品「香辣雞炒飯」，將天香樓熟成麻辣醬搭配京杭名菜軟炸雞，醃漬裹粉油炸，香酥軟嫩，打造主廚私房炒飯。

▲▼711最新米其林鮮食。（圖／記者周姈姈攝）

▲辣炒雞烤飯糰一入口就能感受微辣的口感，飯糰香氣十分濃郁。

▲▼711最新米其林鮮食。（圖／記者周姈姈攝）

▲香辣雞炒飯為主廚私房料理，一口肉配一口飯超滿足。

另外，7-11還把天香樓2道經典菜色變身微波即食的冷凍食品，讓吃貨們不用去餐廳排隊就能在家享用米其林美食，「杭式招牌東坡肉」將帶皮五花以紹興酒等調料長時間燜煮入味，肉質軟嫩不油膩，紹興酒香迷人撲鼻，「老少筍燒肉」則將五花肉爆香翻炒，文火滷煮軟嫩Q彈，老筍、新筍與調料、金鉤蝦等燒煮出筍香與味甜。

▲▼711最新米其林鮮食。（圖／記者周姈姈攝）

▲杭式招牌東坡肉，加了紹興酒的風味更加豐富。

▲▼711最新米其林鮮食。（圖／記者周姈姈攝）

▲老少筍燒肉，每塊五花肉都很入味。

全家則是推出全新「親子鰻魚丼」，選用日本白鰻進行3段式燒製，搭配炙烤雞腿丁、柴魚醬以及親子滑蛋，雙主菜就是要讓民眾吃得滿足，全台限量只有10萬份，鰻魚控把握機會吃一波。

▲超商最新親子鰻魚丼限量開賣。（圖／全家提供，下同）

另外全家這次也再度找來餐飲品牌「鼎泰豐」合作打造最新「干貝XO醬黃金蛋炒飯」，嚴選干貝、金華火腿、蝦米等食材製成干貝XO醬後，搭配肉絲、蛋炒飯，層次超豐富，即日起也限量開賣了。

▲同步開賣鼎泰豐聯名干貝XO醬黃金蛋炒飯。

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