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極濃芋頭燒咬下爆餡！超商最新零食、冰品登場　西瓜冰棒超療癒

▲▼最新芋頭、鹹蛋黃零食。（圖／7-11提供）

▲2大超商在228連假推出最新零食、冰棒。（圖／7-11、萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

228連假到來，不僅要出門玩個過癮，當然也要吃個放縱！7-11就推出多款最新芋頭、鹹蛋黃零食，其中一款大甲芋頭厚捲燒，一口咬下就能吃到滿滿的芋頭內餡，而萊爾富則是新推4款冰品，吃得到小玉西瓜造型冰棒，口感清甜帶有西瓜香，吃貨們可別錯過。

7-11在228連假一口氣推出最新4款芋頭以及4款鹹蛋黃零食，獨家「極濃大甲芋頭厚捲燒」，一口咬下爆出香濃芋頭內餡，另一款「生奶油芋泥雙餡巧克酥」，一層生奶油配一層芋泥，每一口都是療「芋」滋味。

▲▼最新芋頭、鹹蛋黃零食。（圖／7-11提供）

▲芋頭控、鹹蛋黃控絕對不能錯過這次的邪惡新品。（圖／7-11提供）

鹹蛋黃零食則有「流沙鹹蛋黃口味洋芋片」，沙沙蛋黃口感搭配先切洋芋片，讓人吃到停不下來，還有「海苔鹹蛋黃薄切薯圈圈」，獨特的薯圈圈薄切餅體松脆爽口，加上海苔和鹹蛋黃香氣，一不小心就會自己嗑掉整包。

萊爾富也在228連假推出4款最新冰品，「黃西瓜冰棒」從韓國進口，外觀為獨特的小玉西瓜造型，吃得到真實水果風味，另一款同樣從韓國來的「水果冰棒」，綜合水果酸酸甜甜的口感非常有層次。

▲▼萊爾富最新冰品。（圖／萊爾富提供）

▲除了西瓜冰棒之外，還有清爽甜美的蘋果雪糕。（圖／萊爾富提供）

「富士蘋果雪糕」可以吃到如富士蘋果般香甜的滋味和水果香氣，品嚐冰品就如同吃蘋果般清爽脆甜，另外還有一款「王林蘋果雪糕」，以酸、甜、香且濃郁的王林蘋果製作而成的雪糕冰甜而不膩，是今年初春必嚐的好滋味。

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