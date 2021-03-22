加入帶頭打AZ疫苗？環保署長張子敬：我排不到順序

▲環保署長張子敬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林育綾／台北報導

AZ疫苗今（22）開打，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中搶先施打第一針，而立法院今召開社福及衛環委員會，邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況，會議前媒體也詢問張子敬是否有意願跟其他部會首長一起「帶頭打」？而他低調回應，「不是⋯我應該排不到那順序，我的順序應該在很後面」。

本月3日我國取得首批AZ疫苗11.7萬劑，經過檢驗封緘等程序，首波配送4.45萬劑至全國57家專責醫院，22日正式開始接種，經過專家會議建議，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中會於今日上午7時40分至台大醫院率先打下「全國第一針」。

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眼看許多部會首長帶頭開打，媒體也詢問環保署署長張子敬，是否也有這樣的意願？而他則低調回應，「不是⋯我應該排不到那順序，我的順序應該在很後面」。

而今會議也出現插曲，立法院社福及衛環委員會原本是邀張子敬列席報告業務概況，但國民黨立委陳玉珍4天前18日臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」被綠委反對，今衛環委員會確定上週議事錄，不料雙方在會議前吵起來、互嗆，一個多小時過去，雖爭吵暫時平息，至今仍無法順利開會。

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