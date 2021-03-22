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懸缺長達半年！臺史博館長由張隆志4月接任　借調中研院臺灣史專家

▲▼ 新任國立臺灣歷史博物館館長借調中央研究院臺灣史研究所副研究員兼副所長張隆志接任（圖／張隆志提供）

▲新任國立臺灣歷史博物館館長，借調中央研究院臺灣史研究所副研究員兼副所長張隆志接任。（圖／張隆志提供）

記者林育綾／台北報導

國立臺灣歷史博物館館長從2020年9月卸任，懸缺長達半年未補，如今終於確定人選！文化部今（22）日宣布，國立臺灣歷史博物館館長一職，借調中央研究院臺灣史研究所副研究員兼副所長張隆志接任，預計於4月1日就任。

文化部指出，新任國立臺灣歷史博物館館長張隆志，美國哈佛大學歷史與東亞語言研究所博士，曾任國立清華大學人文社會學院學士班主任、國立政治大學臺灣史研究所合聘副教授、國立臺灣師範大學兼任副教授、英國牛津大學臺灣漢學講座、德國柏林自由大學臺灣研究講座。專長領域為臺灣社會文化史、族群關係史、比較殖民史、臺灣史學史及公共歷史學等。

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先前針對立委提出文化部懸缺過多一事，文化部長李永得也曾說明，許多懸缺是因屆齡退休，而在尋找人才時也涉及職等及適任問題，文化部在人事方面當然有佈局、節奏，還要以不同因素作全盤考量和觀察，以「找到適當人選」為最重要目標，也正因為這些職務很重要，不能隨便找，所以盡量在不影響業務推動的情況下慢慢找，同時讓副手也有擔綱的機會。

李永得如今表示，行政院已通過臺史博升級三級機構組織法草案，並送立法院審議，臺史博的升格將是臺灣歷史學界的重要時刻，也代表國家將以更多的資源，支持臺史博擴充其研究、典藏及教育能量。相信張館長能發揮其將研究轉化為動人故事的專長，帶領臺史博以「世界中的臺灣」為定位，讓大眾更加認識自己的國家歷史，更讓臺灣的歷史價值躍上世界舞臺，並成為臺灣與國際對話的重要平臺。

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