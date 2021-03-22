懸缺長達半年！臺史博館長由張隆志4月接任　借調中研院臺灣史專家

▲新任國立臺灣歷史博物館館長，借調中央研究院臺灣史研究所副研究員兼副所長張隆志接任。（圖／張隆志提供）

記者林育綾／台北報導

國立臺灣歷史博物館館長從2020年9月卸任，懸缺長達半年未補，如今終於確定人選！文化部今（22）日宣布，國立臺灣歷史博物館館長一職，借調中央研究院臺灣史研究所副研究員兼副所長張隆志接任，預計於4月1日就任。

文化部指出，新任國立臺灣歷史博物館館長張隆志，美國哈佛大學歷史與東亞語言研究所博士，曾任國立清華大學人文社會學院學士班主任、國立政治大學臺灣史研究所合聘副教授、國立臺灣師範大學兼任副教授、英國牛津大學臺灣漢學講座、德國柏林自由大學臺灣研究講座。專長領域為臺灣社會文化史、族群關係史、比較殖民史、臺灣史學史及公共歷史學等。

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先前針對立委提出文化部懸缺過多一事，文化部長李永得也曾說明，許多懸缺是因屆齡退休，而在尋找人才時也涉及職等及適任問題，文化部在人事方面當然有佈局、節奏，還要以不同因素作全盤考量和觀察，以「找到適當人選」為最重要目標，也正因為這些職務很重要，不能隨便找，所以盡量在不影響業務推動的情況下慢慢找，同時讓副手也有擔綱的機會。

李永得如今表示，行政院已通過臺史博升級三級機構組織法草案，並送立法院審議，臺史博的升格將是臺灣歷史學界的重要時刻，也代表國家將以更多的資源，支持臺史博擴充其研究、典藏及教育能量。相信張館長能發揮其將研究轉化為動人故事的專長，帶領臺史博以「世界中的臺灣」為定位，讓大眾更加認識自己的國家歷史，更讓臺灣的歷史價值躍上世界舞臺，並成為臺灣與國際對話的重要平臺。