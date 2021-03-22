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漁夫捕到巨鰻「大海怪」！猙獰獠牙令5.5萬人嚇傻...氣氛瞬間凝結

▲▼伊札克捕捉到狼鰻。（圖／翻攝自臉書）

▲伊札克捕捉到狼鰻。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

大海之中無不充滿驚奇，不僅能捕捉到人面魚，還能捕捉到「海怪」！美國一名來自俄勒岡州的39歲漁民伊札克（Nate Iszac）近日就在阿拉斯加海域捕捉到體積將近人類身長一半的魚類，特別的是牠有著一顆猙獰且巨大的頭部、滿嘴尖利獠牙，張開嘴足以吞下人類的頭部。

根據英媒《LADbible》報導，漁民伊札克今年3月9日在阿拉斯加安庫坦島附近的白令海意外捕捉到這隻外型醜陋、嚇人的魚類，後來確認該隻魚類物種為「狼鰻」，伊札克立刻用相機拍下這隻醜陋的狼鰻（Wolf eel）的真面目，並運用特寫鏡頭拍攝狼鰻的滿嘴鋒利牙齒，而另一張相片顯示，狼鰻的全身長度足足是伊札克的一半。

伊札克回憶道，「當我看到這隻魚後，空氣中瞬間瀰漫著一股詭異、卻又充滿興奮與緊張的氣氛！我知道狼鰻這種海底怪獸啃咬時異常厲害，所以我們也格外謹慎。」

伊札克將狼鰻的照片上傳至臉書，稱之為「現實生活中的大海怪」，網友看到相片後，紛紛嚇得無法置信，「這看起來好邪惡...應該是另個世界的物種吧」、「看起來太瘋狂、太可怕了」、「幸好牠沒有張嘴咬你，那牙齒看起來好狠毒」、「天啊～我這輩子絕對會一直做噩夢」。

還有網友引述童話故事開玩笑，「只要給牠一個深吻，那麼牠就會成為你的人！」

最後，伊札克在臉書中回覆網友留言，表示先前撈到深海魚類時都會將牠們放回海裡，證實已依照以往慣例放生該隻狼鰻，狼鰻過程中毫髮無傷，最後安然無恙地游走了。

據悉，狼鰻平時棲息在海平面200公尺以下的深海當中，不過也能適應濱海區潮間帶環境，其體重可達15至20公斤、體長達2公尺，能輕鬆咬碎甲殼類動物。

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