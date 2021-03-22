柯文哲：北市40％醫護願打AZ疫苗　若國門一開「就沒得選擇了」

記者袁茵／台北報導

AZ疫苗於22上午正式開打，但由於國外傳出施打後出現副作用等情況，使許多施打順序第一波的醫護人員不敢打，為安定人心，行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2人一早就到醫院帶頭施打；而台北市長柯文哲也於早上9時到和平醫院視察接種情況，他受訪時提及，目前統計北市約有40％醫護人員願意打，不過到時候國門一開，「就沒得選擇了。」





▲柯文哲出席「開啟台灣IB國際文憑公校元年-西松高中IB學校揭牌」活動。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲22日上午9時左右，與台北市衛生局長黃世傑一同抵達和平醫院，視察AZ疫苗施打狀況，並慰問一線工作人員；隨後柯文哲便趕往位在松山區的西松高中，參加IB學校揭牌記者會。

針對早上視察施打疫苗的狀況，柯文哲會前受訪時提及，他主要還是去看流程的，因為AZ疫苗比較特別，打一針還要等30分鐘，所以去看一早要打多少人、暫留觀察區多大、可以放多少人等細節，「反正醫療專業，我們只是檢視流程，看有沒有哪個地方要改進。」

關於北市醫護施打意願，柯文哲說，由於目前疫情還算穩定，所以大家不急著打，不過等到國門一開，「終究還是要打啦！」因為不可能永遠鎖國下去，所以到時候國門一開、外國人進來，大家還是要打，只是現階段沒有急迫感，「但到一個程度還是要打啦！」

柯文哲表示，現在來講統計約有40％醫護人員願意，「但我跟你講，若國門要打開，那就沒得選擇了！我剛講過，台灣不可能永遠鎖國嘛！」

▼柯文哲赴和平醫院視察施打狀況，並慰問一線工作人員。（圖／台北市政府提供，以下皆同）