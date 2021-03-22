沒帶頭打AZ疫苗　陳其邁籲「順時中」：CDC說可以打我們就打



▲高雄市長陳其邁並未接受施打疫苗，表示優先留給第一線醫護人員 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

首批AZ疫苗22日正式開始接種，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中為了讓國人放心，一早前往台大醫院帶頭接種。高雄則是由衛生局長黃志中至高醫接種，市長陳其邁表示自己並非第一波施打對象，也呼籲要「順時中」，別聽信其他謠言，疫苗都是經過臨床試驗，安全上都是可接受範圍。

國內新冠疫苗於22日開打，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中為起帶頭作用、讓國人更安心，一早7時40分至台大醫院率先打下「全國第一針」。高雄部分則由衛生局黃志中局長與高學醫學大學附設醫院鍾飲文院長接種疫苗，高雄義大醫院由院長杜元坤率領第一線醫護人員施打疫苗。

陳其邁今天並未施打，他表示自己並非第一波疫苗施打對象，是要留給第一線的醫護人員優先施打，因為他們風險是最高，另外，他看過這個AZ或其他疫苗的數據，「我相信疫情指揮中心也會針對科學臨床試驗的證據，做最好建議，疫苗還是要聽『順時中』專家的意見，有些以訛傳訛有或不是事實的評論，我想沒有必要，簡單講就是順時中就對了，CDC說可以打我們就打，我想這都是經過臨床試驗資料，跟專家會議的結論，我想安全上應該是可接受的範圍內。」

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