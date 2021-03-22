彰化AZ開打首日　部彰院長曾孔彥打第一針：像被蚊子叮

▲AZ疫苗部彰院長曾孔彥排第一針施打。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

首批新冠肺炎AZ疫苗22日開始施打，彰化獲配1300劑施打（彰基900劑、部彰400劑），上午由部彰院長曾孔彥打下第一針，縣長王惠美到現場關心施打情形，曾孔彥打下彰化第一針後表示，像蚊子叮，和打流感差不多，沒有特別，他希望大家對疫苗要有信心，而彰化醫院一定會善盡責任守護民眾的健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣長王惠美到部彰關心。（圖／記者唐詠絮攝）

AZ疫苗第一順序為醫事人員，今天上午9點半，曾孔彥率副院長黃伊文、急診室醫師洪子文、副護理長胡珍華及其他護理人員共10名施打，前4人施打時一字排開，縣長王惠美及衛生局長葉彥伯站在後面為他們加油。

曾孔彥說，這批AZ疫苗是10劑型，1瓶可施打10人，所以每一次施打人數為10人，目前部彰院內有130多人登記，院外醫療院所有11家醫療院所醫護人員登錄施打，預計施打3至4週完成400劑的分配量。

曾孔彥打下彰化第一針後表示，像蚊子叮，和打流感差不多，沒有特別，他希望大家對疫苗要有信心，而彰化醫院一定會善盡責任守護民眾的健康。

為觀察接種者身體反應，彰化醫院也安排讓注射疫苗的人員在休息區待30分鐘，觀察是否發生不良反應，無特殊狀況才可離去，第一天上午狀況良好。

王惠美表示，彰化縣疫苗只有1300劑，以醫護人員為優先，行政人員都在第二批，至於分配是否不足，王惠美強調，中央後續應該會再增加，她要感謝醫護人員在疫情這1年多來，不分晝夜守護民眾健康，希望大家相信專業，對於核准施打的疫苗不要擔心，將疫苗打齊，恢復正常生活。