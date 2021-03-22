客硬塞200元！外送員傻住「差點被害死」...退錢秒閃　原因曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送員昨日送餐時，碰巧手機系統當掉，起初客人給他200多元現金，直到他重新登入後，才驚見該訂單根本「不用付錢」，眼看對方堅持付錢，嚇得他趕緊退回並離開，也忍不住疑惑「怎麼自己會不知道咧？」

外送員昨晚在「UberEats全台討論區」發文提到，「差點被客人害的收警告信，送餐到客人那，手機剛好系統當掉，看不到對方要付多少錢，客人拿她的手機給我，說要付200多，結果我手機重開機後，顯示不用付錢，但她一直說沒用信用卡。」

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眼看雙方僵持不下，外送員堅決表示，「系統說不用收，我們就不能拿。」接著迅速閃人，事後他也不禁質疑，「客人付現還是刷卡，怎麽自己都不知道咧？」

對此，網友推測，可能是點數折抵掉了，「有點數的話，系統自動會折抵，所以客人如果沒注意的話，常常會發生這樣的狀況，你可以點進去然後拿給他看。一樣老話一句，一切以司機端的顯示為主，該收多少就收多少。」

▲網友推測，可能是點數折抵掉了。（圖／翻攝自臉書／UberEats全台討論區）

po文也釣出同行表示，「想起新手第一天的經驗！原本客人也準備好現金要給我，我看系統沒顯示金額，就提醒客人有可能是按到刷卡，後來對方確認是刷卡之後，順手把原本要付現的零錢給了我當小費」、「前兩天也遇到，客人堅持說他沒付款，要拿現金給我！我堅持不收，他說別後悔哦！應該是他的點數自動折抵，他不知道......」。

還有內行指出，若訂單下方是已配送，基本上就是客人忘記自己是刷卡；如果是收取現金，點進去應付金額0元，很大機率是客人用點數全部折抵掉，「訂餐付款選項都是預設使用點數，而且沒有將點數關閉的話，不管選刷卡或付現，付款方式都會被點數覆蓋。」